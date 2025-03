Artistas con síndrome de Down muestran sus creaciones en Santiago

El Centro Sociocultural del Ensanche, en Santiago, acogerá todo este mes de marzo las creaciones de dos jóvenes artistas compostelanos: Carla Lojo y Álvaro Díez. Les une a ambos la pasión por la pintura, una gran amistad... y también que los dos son síndrome de Down. Años llevan pintando, cada uno en su estilo, conducidos por Xurxo Martiño en el Taller de Pintura Altaira.

En una entrevista en Cope Santiago, Carla nos contó que lo que más le gusta pintar son cuadros abstractos: entre las imágenes llenas de color que colgarán desde mañana en el CsC, la que más le gusta a ella es "la de los árboles". Flora Vieito, su tía y compañera inseparable, explica que desde niña desarrolló distintas actividades que ha ido dejando de lado, algo que "nunca ocurrió con la pintura". Con 35 años ahora, ponerse delante del lienzo es uno de los momentos de mayor relax para ella.

Cedida La pintura es una actividad relajante para Carla Lojo

Carla ya sabe lo que es exhibir sus trabajos porque en los últimos años ha tenido la oportunidad de participar en distintas exposiciones no sólo en Santiago, también en Brión o Noia. Y no solo mostrar, sino vender: "no salen como rosquillas, pero sí que tienen aceptación", asegura orgullosa Flora. Alguno de los cuadros de la joven compostelana recibió el reconocimiento de la Fundación Arte Down, donde competían trabajos llegados de toda España.

Cedida Las creaciones de Carla son abstractas y con mucho colorido

"A arte en sí é unha comunicación interior do propio autor, é algo que pasa... e nunca sabes o que vai acontecer", explica Martiño en relación con el trabajo de sus alumnos, que realiza de forma personalizada. "Xa non somos profesor e alumnos, somos un equipo", asegura. Carla, algo nerviosa ante el micro, no quiere marcharse sin dejar claro que Xurxo "es un gran maestro" y mandar un beso a su compañero Álvaro, que la acompañará con sus trabajos en la exposición "Horizontes de Cor".