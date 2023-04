Aparcamiento, mantenimiento y plazas de mayores: las necesidades del barrio de Fontiñas

¿Qué pide el barrio de Fontiñas a los distintos partidos políticos de cara al 28 M? Es una de las zonas más populosas de la ciudad. COPE Santiago se pasea por este entorno para charlar con vecinos y comerciantes. La primera respuesta de los que aquí trabajan o residen coincide: "Eu aquí estou moi tranquila, moi contenta".

Pero tras una pausa para pensar en alguna necesidad, siguiente coincidencia: no hay dónde aparcar. Si bien los bloques de edificios tienen garaje, esas plazas se han quedado cortas para las necesidades del barrio. Hay quien incluso sacrificaría parte de la zona verde de la que disfrutan para acabar con este problema: "Aquí los coches están toda la semana, hasta el fin de semana aparcado. Somos el aparcamiento y la gente de aquí no tiene dónde aparcar". Otra vecina asegura que tiene un hijo "me viene a ver y a veces no tiene dónde dejar el coche y se va", así que no lo duda: "Nos quitaron plazas porque la policía, los juzgados... y estamos muy contentos por la zona verde, pero demasiada zona verde porque tenemos el Mirador, el otro parque... y yo tengo un perro y estoy contentaa, pero demasiada zona verde".

Aseguran que este problema ha ido a más desde que se remodeló el entorno de Concheiros, que ha restado plazas de aparcamiento. También desde esa remodelación, nos relatan que han cambiado algunas paradas de buses.

En el capítulo de servicios, señalan también que la población ha ido envejeciendo, así que se echa de menos o una residencia o por lo menos un centro de día en el barrio: "Iban a hacer aquí una y al final... razones políticas serían... " Otra vecina mantiene: "Fontiñas no tiene nada, ni un centro de día, hay mucha gente que lo está reclamando".

Precisamente la gente mayor es la que sufre las consecuencias de otro problema: la falta de mantenimiento por ejemplo, en algunas aceras: "Caeu moita xente maior... as aceras xa ves que hai adoquíns levantados, onde están as árbores... levantan todo e isto non viñeron a arranxalo e eu noto tamén que faltan papeleras".

Y en esa misma lista de la falta de mantenimiento, anotan también el mal estado de algunos bancos, que en su día tuvieron listones metálicos o de madera para sentarse, y que han quedado reducidos a la estructura de piedra