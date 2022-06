Antonio Quinteiro dimite como presidente del Compostela

Antonio Quinteiro presentó su dimisión como presidente de la SD Compostela esta mañana, después de la reunión de anoche de la Junta Directiva y tras la venta frustrada del club a la empresa Ramalloc del futbolista gallego Jota Peleteiro. “¿Qué ha sucedido? Que algunos de los directivos y por recomendación de sus abogados personales, les han dicho que no les aconsejaban firmar esas actas que como directivos tenían que firmar para el cambio de directiva. Me quedo con la tristeza de que el Compostela pierda la oportunidad tan grande que tenía con Ramalloc, con Jota Peleteiro porque demostró en todo momento entusiasmo y su compromiso con el Compostela. Lo siento por él porque la palabra fue mía comprometiéndome con él”, declaró.

El resto de la directiva continuará al frente de la entidad y será la encargada de nombrar un nuevo presidente. Antonio Quinteiro deja atrás once años como máximo mandatario del club santiagués. “Me marcho satisfecho por el trabajo que hicimos durante estos once años y quedo muy fastidiado porque creo que hacer un esfuerzo para que Ramalloc, Jota Peleteiro se hiciera cargo del club, creo que podían aportar grandes cosas. En lo personal pienso que es un perjuicio para el club”.

El ya expresidente y, actualmente socio acreedor de la SD Compostela, quiso aclarar algunas informaciones surgidas en las últimas horas. “Lo que quiero dejar claro antes que nada es que de esos falsos rumores de que si Ramalloc venía aquí con otro plan distinto a lo que el club había comentado, que si no interesaba el fútbol base, que si no interesaban los acuerdos que el club tiene, todo eso es mentira. Eso han sido filtraciones que se han salido, que no tienen nada que ver con el club y que han generado una falsa noticia que no es cierta. Y para eso tenemos pruebas suficientes. En el primer momento en que Jota Peleteiro se reúne, la primera pregunta a Manu Castiñeiras (director deportivo) es qué jugadores del filial y de división de honor consideraba que podían ser incorporados al proyecto de la primera plantilla”, comentó.

SOCIO ACREEDOR DEL COMPOSTELA

Tras dejar de ser presidente, Antonio Quinteiro sí hizo referencia a las aportaciones económicas que ha llevado a cabo en los últimos años. "Desde luego que durante todos estos años yo tuve que hacer aportaciones importantes para cumplir los presupuestos. Y esos importes son más bien una cosa interna del club. El club sabe y ya le dije a la directiva ayer que estoy abierto a llegar con ellos a un acuerdo para ver cómo podemos afrontar esas aportaciones que yo hice. Yo no voy a ser un impedimento ni voy a poner trabas para que el club siga adelante".