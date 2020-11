El alcalde y el teniente de alcalde de Boiro, aislados por contacto con un positivo de COVID

El Gobierno de Boiro (A Coruña) tendrá que funcionar uno días desde casa, después de que tanto su alcalde, José Ramón Romero, como su teniente de alcalde, Luis Ruíz, se encuentren en confinamiento domiciliario tras haber estado en contacto con una persona positivo en COVID-19. Un aislamiento que comenzaron este pasado sábado y que se extenderá, al menos, hasta el lunes de la semana que viene, momento en el que se les realizará una nueva prueba.

Según el comunicado que se remitía este miércoles desde el propio Gobierno de Boiro, "O alcalde, Jose Ramón Romero, e o tenente de alcalde, Luís Ruiz, pausan a súa actividade laboral presencial por uns días ao estar en contacto cunha persoa positivo en Covid-19. Os dous realizaron a PCR con resultado NEGATIVO e atópanse ben e sen ningún tipo de síntoma pero, por prevención, teñen que gardar os dez días de illamento recomendados polos profesionais sanitarios".

El comunicado continúa asegurando que "Os dous seguirán traballando desde os seus domicilios, realizando as tarefas diarias que lles permita o teletraballo. O Alcalde e o Tenente están en contacto constante cos demais concelleiros e concelleiras do goberno e co Gabinete de Alcaldía para seguir traballando nos asuntos municipais do día a dia. Están illados nos seus domicilios dende o sábado, polo que o vindeiro luns repetiran a PCR para poder reincorporarse ao traballo presencial".