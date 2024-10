La Alameda de Santiago "resistió" la embestida de Kirk

Ni los paseantes más veteranos recuerdan ver la Alameda de Santiago tal y como ha quedado después de la visita de Kirk. "Nin cando veu a Hortensia tampouco, veu a Hortensia e non tirou con nada" aseguraba un vecino que, como decenas de personas, recorría esta mañana el parque que es, más que una zona verde, un símbolo de la ciudad.

Porque en un primer vistazo, la impresión es desoladora: aunque ya está abierta al público, todavía hay zonas con acceso restringido donde se acumulan las víctimas del temporal, algún trozo grande de madera pero sobre todo ramas de distintos tamaños y montones de hojas.

Desde el departamento de Parques y Jardines del concello de Santiago lanzan sin embargo un mensaje de tranquilidad: "tivemos baixas, sí... pero temos un nivel de resistencia que non é fácil atopar nun xardín histórico como este". Gregorio López es el jefe de parques y remachaba con esta afirmación lo que el concelleiro Xesús Domínguez apuntaba antes con algunas cifras: "concretamente víronse afectados tres tilos do paseo central (da Alameda), un tilo na zona do parque infantil que da ao Campus Sur, un negriño na costa que da á Facultade de Químicas" así como ramas de distintas dimensiones en árboles del mirador, la carballeira, el paseo de los Leones y la Ferradura. Se trata de ejemplares sanos que acusaron el cóctel de viento tan fuerte y a la vez, tal cantidad de agua que esponjó el terreno. El todo el concello, el temporal tumbó 60 árboles según el recuento municipal.

Recordó Domínguez que Kirk barrió Santiago con rachas de hasta 114 kilómetros por hora y cayeron casi 50 litros por metro cuadrado, y que "se suman" a lo que venía ya de atrás. Con todo, las cicatrices del temporal suponen una afección en apenas el uno por ciento de la superficie arbórea de la Alameda, que cuenta con unos mil árboles. Desde el departamento de Parques y Jardines recuerdan además que Santiago cuenta con más de 48.000 árboles en dos millones y medio de metros cuadrados de parques. La Alameda está en los más de 90.000 metros cuadrados con un nivel de protección máximo.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cope Santiago Herrera en Cope Santiago paseó hoy por la Alameda

sustituir, sólo si no queda más remedio

El jefe de Parques y Jardines explicó que por el momento, sólo es seguro que habrá que sustituir uno de los tilos afectados en el paseo central, y que además fue preciso retirar para poder reparar las averías que causó en la caída. Con los demás árboles afectados, la idea es "intentar conservar los ejemplares". Se verá en los próximos días si los cuidados intensivos dan resultado o si tendrán que ser sustituidos, siempre, en todo caso, por ejemplares de la misma especie.

"Moitas veces vemos a Alameda como un espazo que ten árbores... ti ves un cadro e podes pensar que é un cacho de lienzo con pintura... pero son máis cousas, intentamos conservar ese cadro para os que veñen detrás de nós" aseguraba López. En Santiago hay además otros ejemplos de cómo se ha realizado esta conservación, en el jardín de Fonseca. Allí, fue preciso talar un ginkgo que estaba enfermo y en su lugar están creciendo ya, explicó Gregorio López, cinco ejemplares pequeños que se consiguieron a partir del original. "O que morreu é unha árbore femia, e cando saibamos claramente cales son, retirámolos para outro punto"

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cedida Concello Santiago Desde el departamento de Parques y Jardines evalúan los daños del temporal

La alameda, más que un parque

Además del alivio porque el alcance de los daños en los árboles no ha sido tan grave como aparentemente puede parecer, también, porque los bancos del paseo central de la Alameda no hayan resultado muy afectados. Con todo, el concelleiro Xesús Domínguez reconoció que ya les hacía falta algún arreglo, que también se valorará ahora: "xa presentaban distintos graos de desperfectos, algunha peza que faltaba, algún remache... pero hai que facer un estudo, porque non é pintalo e nada máis, hai que desmontalos, valorar as soldaduras, os remaches de cada unha das pezas... porque teñen un valor patrimonial".

En Cope Santiago quisimos hoy acercarnos hasta este lugar emblemático de la ciudad y nos acompañó en un paseo en Herrera en Cope el guía y miembro de Apatrigal Juan Segade. Reconocía que se preocupó mucho en un primer momento por los efectos del temporal en el parque "pero in situ, gracias a Dios no hubo ningún daño notable en los bancos... podría haber sido peor... los carballos resistieron..." Juan confiesa que é fue uno de los niños a los que encantaba ir a alimentar a los patos del Estanque. Subraya que la Alameda es un espacio muy popular desde hace décadas también para los visitantes: "me encanta dejarnos llevar" dice, por lugares como Santa Susana, el banco de los enamorados... "Yo les digo a los visitantes que si quieren conocer a la gente de esta ciudad, se acerquen al Obradoiro, pero también, a la Alameda".