¿Te acuerdas de la visita de Stephen Hawking a Santiago?

"Parece que fue ayer, pero también parece que no fue nunca". Nos confiesa el profesor de Física teórica de la Universidad de Santiago, José Edelstein. Hablamos de la visita hace 12 años del físico Stephen Hawking. "Son recuerdos tan irreales, extraordinarios y emotivos. Si uno no estuviese en la foto dudaría de que haya ocurrido. Fueron días intensos para mí, en particular, porque estaba detrás de muchos detalles, pero yo creo que para todos los compostelanos que tuvieron la oportunidad de ser parte de esa visita".

Repasamos en COPE Santiago cómo fueron aquellos días que pasó Hawking en Galicia, de mucha actividad, con conferencias, visitas y la entrega del Premio Fonseca 2008. "El 23 de septiembre de 2008 fue el día que tomó libre y estuvo en Noia comiendo percebes, y en un día como hoy tuvo una conferencia de prensa que fue la más grande que él hizo, al menos en los últimos 20 años de su vida, convocamos a muchísimos medios y fue muy impresionante y luego estuvo en la Facultad de Física. El Aula Magna jamás estuvo tan llena como aquel día que él habló".

Nunca, ni antes ni después, estuvo tan poblada el Aula Magna de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela como hace exactamente 12 años, cuando tuvimos el placer de escuchar la charla de Stephen Hawking “Why did the Universe inflate?”.#HawkingEnCompostelapic.twitter.com/fzQQLqRdhA — Jose Edelstein (@joseedelstein) September 24, 2020

"Él quedó encantado". Nos explica el profesor Edelstein, que también recuerda que pasó por la localidad de Fisterra.

En las crónicas municipales de la época, no fue hace tanto, encontramos la cara del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, durante la entrega del Premio Fonseca. El galardón reconocía la "excepcional maestría" de Hawking en la popularización de conceptos complejos de la Física y la comprensión del Universo.

Hace doce años exactos entrábamos a la Catedral de Santiago por la entrada de Platerías.

Recordar, dice @hectorurien, es hacer pasar nuevamente por el corazón. Cuánta razón tiene!

����⏳#HawkingEnCompostelapic.twitter.com/NGWCKyJi4Y — Jose Edelstein (@joseedelstein) September 22, 2020

JOSÉ EDELSTEIN, PROFESOR Y DIVULGADOR DE FÍSICA: "NOS PASAMOS VARIOS PUEBLOS CON HAWKING"

El profesor Edelstein es argentino, pero lleva unos 20 años vinculado a Compostela. Le preguntamos cómo lleva las clases en la era del coronavirus, de momento no ha comenzado en la Universidad de Santiago porque su materia se imparte en la segunda mitad del curso. No obstante, sí imparte charlas a través de las nuevas tecnologías y continúa con actividades y con alumnos de doctorado.

En COPE Santiago le preguntamos por su última publicación: "Einstein para perplejos" y por si considera a Einstein como el físico más relevante de nuestra historia: "Nadie va a discutir demasiado que Einstein y Newton han hecho algo descomunal. Hay mucha gente brillantísima, como puede ser el caso de Hawking, pero ellos han hecho algo que es directamente inhumano, la amplitud de su obra, la profundidad..." No obstante, hoy, recordando a Hawking, nos relata que también lo suma a su particular "galería de héroes".

Edelstein nos confiesa que "a partir de la visita a Santiago lo pude conocer mucho y muy de cerca y eso aumentó mi admiración por él. Me pareció muy increíble, con su estatus de estrella de rock, su nivel de sencillez y cercanía y todo lo que se le pidió que hiciera en Santiago y creo que nos pasamos varios pueblos, fue demasiado, pero todo lo aceptó. Bajaba al lobby del hotel para atender a la gente. Yo estoy muy agradecido con él".