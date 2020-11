2020, ¿el año del "boom" de las reformas y obras en casa?

"Es difícil encontrar un fontanero", "Hay lista de espera para la instalación y renovación de ventanas", "hasta dentro de un mes y medio no tenemos huecos disponibles". Son frases que nos trasladan empresas de reformas y clientes que necesitan un albañil, electricista o fontanero y que han visto que los tiempos de espera se han incrementado en este 2020. ¿Cuál es el motivo? La casuística es variada. No obstante, el confinamiento parece estar detrás de este particular boom.

Según nos trasladan empresarios de la zona de Santiago "la gente tiene más dinero ahorrado. No han ido de vacaciones, no han salido tanto a comer fuera o a celebraciones y, al pasar más tiempo en casa, se han dado cuenta de todos los arreglos que tienen que hacer y ahora está siendo el momento para ello".

Las distintas firmas con las que hemos contactado no quieren hablar de cifras concretas a micrófono abierto, pero sí, en conversación telefónica nos cuentan que, en general, está siendo un año muy bueno para ellas. ¿Hay lista de espera? Algunos nos dicen que sí les está siendo complicado atender a todos los clientes porque se han multiplicado las peticiones y "la mano de obra es la que es. Nos está siendo muy difícil encontrar a gente preparada".

FRAN LUEIRO, AUTÓNOMO EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Fran lleva "a tope" varios meses. Lleva dos décadas en el sector. Este año está siendo bueno, "no de lo mejorcito, pero en vista de la situación sí está siendo muy bueno. Con el Estado de Alarma teníamos el futuro incierto, pero en mayo nos empezó a entrar mucho trabajo". No hay lista de espera, pero sí nos explica que la gente se tiene que armar de paciencia y esperar más de lo normal para la instalación de ventanas.

Nos explica que sus últimos trabajos tienen que ver con reformar de viviendas particulares, alguna obra nueva, pero la mayoría "quitar ventanas viejas y poner las nuevas. Arreglar persianas...".

Las nuevas peticiones se atienden en plazos más diltadados "dos meses o dos meses y medio. Todo depende también del servicio de los proveedores". Fran trabaja en la zona de Santiago y nos asegura que "todo el mundo tiene mucha demanda y no hay mano de obra. En este sector no damos encontrado gente para trabajar".

Varias empresas nos señalan esa falta de personal: "nos hacen falta oficiales, gente que trabaje bien y que quede bien el trabajo y hace falta aprendizaje de chavales jóvenes. Estamos perdiendo esa base".

ALUMNADO Y FORMACIÓN EN CICLOS SUPERIORES

El director del IES As Fontiñas, José Antonio Sumai, nos explica que en este centro se oferta formación de la rama de edificación y obra civil. Nos cuenta que esos ciclos sufrieron mucho con la llamada "crisis del ladrillo". Hubo una bajada progresiva de matriculaciones del alumnado a lo largo de esa década, pero ahora "notamos una mejoría en esos ciclos. Este año presentamos los mejores datos de matrícula desde entonces".

Este centro sí tiene convenios con empresas para realizar trabajos en empresas como prácticas: "trabajamos con empresas de la construcción de Santiago y del ámbito de Galicia".

¿Hay más demanda de trabajo que alumnos que se forman cada año? Sí, nos contesta el directo, "pero quizás por la mala prensa del sector, dio como resultado un desfase de la demanda de trabajadores y la oferta del alumnado formado y adaptado a las necesidades actuales. Ese desfase hace que muchas empresas tengan problemas para cubrir sus vacantes. Es difícil para las empresas conseguir mano de obra cualificada".

¿Qué hay de la remuneración? Sí se nota una buena empleabilidad. En cuanto a la remuneración "en general, el alumnado está contento".