1.700 propuestas de sanción en Galicia durante la Semana Santa por quebrantar las medidas anticovid

La Semana Santa se cierra en Galicia con cerca de 1.700 propuestas de sanción por no respetar las restricciones vinculadas a la pandemia de la covid-19.

En una comunidad autónoma donde el Lunes de Pascua no es festivo, la Delegación del Gobierno ha informado que a lo largo de estas jornadas se ha controlado a 48.594 personas y 36.249 vehículos, centándrose la labor de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control del cierre perimetral de Galicia y en la vigilancia de áreas de espcial afluencia de visitantes, como las zonas costeras, de segundas residencias y vacacionales.



Otro de los aspectos a los que las Fuerzas de Seguridad del Estado han prestado especial atención es al control de las medidas en el sector de la hostelería, para lo que se montaron 3.507 controles en las cuatro provincias en los que se propusieron 157 sanciones.



En total, hubo 4.577 dispositivos con 6.425 agentes.

POLICÍA AUTONÓMICA



Por su parte, la Policía Autonómica tramitó en los festivos de la Semana Santa 53 denuncias en los controles de medidas anticovid en 144 dispositivos con 170 personas identificadas, informa la Xunta.



Del total de denuncias, 26 fueron por circular sin máscara, 11 por fumar sin respetar la distancia de seguridad, 7 por no tener en cuenta el toque de queda, 6 por estar con personas no convivientes en espacios en los que no estaba permitido y, las otras 3, por no guardar el límite de ocupación, por no tener los preceptivos carteles informativos y por saltarse el cierre perimetral