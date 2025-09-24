11 detenidos y 18 registros en Galicia en una operación contra el narcotráfico de la DEA y la Policía Nacional

Era el pasado 14 de septiembre cuando en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal saltaban todas las alarmas después de que varios vecinos advirtieran a la Policía Local de la presencia de numerosos fardos que aparecieron tirados en la cuneta de una de las carreteras de la localidad que da acceso a la playa de Cabío, tras haberse caido desde un remolque de carga que transportaba un vehículo que se daba a la fuga a gran velocidad.

A su llegada, los agentes comprobaron que lo que contenían los cerca de 80 fardos de alrededor de 25 kg. cada uno era cocaína, siendo un día después cuando localizaban otros tantos ocultos en las cercanías de la citada playa sita en la costa norte de la ría de Arousa, en la comarca coruñesa del Barbanza.

Donde, al mismo tiempo se localizaba a tres individuos de nacionalidad colombiana que, sin bien en un primer momento dijeron a los agentes que eran peregrinos haciendo el Camino de Santiago, el registro de sus pertenencias delató que la ropa mojada de agua salada y sucia que portaban les hacía posibles tripulantes de un narcosubmarino con el que se habría transportado 3,5 toneladas de cocaína desde algún punto de Sudamérica hasta la costa de Galicia.

Traspasar a disposición judicial en los juzgados de Muros (A Coruña), se decretó su ingreso en prisión, aunque no el cierre de la operación contra el narcotráfico que coordina este juzgado pero que llevan a cabo la DEA norteamericana y la Policía Nacional española y que, apenas una semana después, está dejando nuevas detenciones y registros.

11 DETENIDOS Y 18 REGISTROS EN LAS COMARCAS COSTERAS DE BARBANZA Y SALNÉS

Y es que, tras haber abortado el desembarco de la droga en la costa, el operativo policial se ha centrado estos días en rastrear a la organización que dio apoyo en tierra y que bajo la denominación de Operación Saona, deja a esta hora 11 detenciones, la mayor parte de ellas en la provincia de a Coruña, y 18 registros en localidades de ambas orillas de la ría arousana.

En Pontevedra, ha habido registros en Cambados, entre ellos, en un taller de embarcaciones ubicado en Aldea Tragove, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo.

La Operación Saona continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y registros, aunque sobre la misma se ha decretado el secreto del sumario.