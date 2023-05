Mediodía COPE Galicia 18/05/2023 De luns a vernes ás 13.05 horas

Falamos do Festival de Cans que nesta edición de 2023 celebra o seu XX Aniversario deste "pequeno gran milagre do audivosual galego", segundo recoñece o seu director, Alfonso Pato, quen asegura que a pesar do crecemento que tivo este festival "que comezou coa proxección de curtas un sábado pola tarde en galpóns e garaxes" das casas que que abriron e seguen abrindo os veciños desta parroquia do Porriño, en Pontevedra, "mantén aínda hoxe toda a súa esencia".

Iso sí, cunha programación que, ao marxe da sección oficial de curtas que na meirande parte son estreas absolutas e do concurso de videoclips, conta coa proxección de longametraxes como Honeymoon con Javier Gutiérrez que estará presente no festival, ao igual que a actriz María Vázquez que falará de Matria ou o director de Unicorn Wars, Alberto Vázquez.

Todo sen esquecer a proposta musical que este ano correrá a cargo, entre outros, de Los Punsetes, Fillas de Cassandra, Mr. Kilombo ou Tony Lomba y Elio do Santos e da homenaxe que se lle rendirá ao actor Luis Zahera, que recibirá o Premio Pedigree 2023.

Tes toda a información desta XX Edición do Festival de Cans aquí: