Mediodía en COPE Galicia 11/09/2023 De 13.05 a 13.20 horas

Tralo falecemento da musicóloga suiza Dorothé Schubart, falamos da importancia do seu traballo de investigación durante as décadas dos anos 70 e 80 do século pasado e que quedou plasmado no "Cancioneiro popular galego"

Facémolo co seu "colaborador e amigo" Antón Santamaría, que lembra chegada de Dora a Galicia "sen ter idea do galego, que terminou falando bastante ben" e cómo o traballo investigador "permitiu recoller in extremis a testemuña dos últimos informantes vivos que aínda había e que sabían moitas cantigas e coplas", para o que nun dubidou en "percorrer Galicia enteira, o que nunca se fixera antes", o que lle permituu recoller preto de dúas mil cantigas que quedan co seu traballo a disposición das xeracións futuras.

E o que, segundo o propio Santamaría, "merece un maior recoñecemento por parte da sociedade galega a Dorothé Schubart tras moitos anos sen telo, e porque son moitos os músicos novos os que acuden a ese cancioneiro na busca de vellas melodías e cancións".