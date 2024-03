Falamos co escritor galego Rodrigo Costoya que ven de publicar unha nova novela hoistórica, "La última reliquia" ambientada nas cidades de Santiago e da Coruña a finais do século XVI e con personaxes como Felipe II, María Pita ou o arcebispo Sanclemente en medio dunha historia que xira arredor das reliquias mais importantes da cristiandade, as do apóstolo Santiago.