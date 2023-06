A menos de una semana para la constitución de las corporaciones locales, el Psoe todavía no aclara si entrará o no en el gobierno de Santiago: la número dos de los socialistas, Mercedes Rosón, no ha querido dar pistas a 24 horas de la próxima reunión con Goretti Sanmartín. Además, te contamos cómo será el concierto de esta noche en la catedral, con la Escolanía y un coro de niñas llegado de Estados Unidos.