Herrera en COPE das Rías 21/09/2023 De luns a venres ás 12.50 horas

Despois de que estivera a piques de quedar pechado este mércores o Parque de Bombeiros de Boiro pola falta dun axente que cumprira o mínimo de tres que se require, falamos co bombeiro de Ribeira e membro do comité de folga dos parques comarcais de Galicia, Moisés Fernández Santos, sobre esta situación "que xa se ten producido outras veces" e que reflicte "a falta de persoal que se rexistra nos parques comarcais de bombeiros de toda Galicia, non pola folga na que estamos desde de xuño, senón porque desde 2004 non se incorporaron novos axentes e agora somos 19 anos mais vellos".