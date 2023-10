Falamos en Mediodía Cope coa escritora Carmen Villar sobre o poemario Os Mil e un Días

Publicado pola editorial Xerais, este traballo de Carmen Villar Alonso (Zürich 1974) supón dar o salto desta escritora e xornalista galega desde as redes sociais onde publicou ata agora os seus poemas baixo o nome de @CarmedeMilmanda ao libro, con fotografías e ilustracións propias que compoñen un todo onde a natureza, as lembrazas da familia e as reflexións vitais compoñen un todo de linguaxe sinselo e directo.