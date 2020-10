La Xunta descarta el cierre de bares como en Cataluña pero pide no hacer fiestas ni en pisos

La Xunta descarta el cierre de bares y restaurantes en Galicia pero ha pedido no hacer fiestas ni en pisos hasta que no se supere la situación actual, pues no se descarta que la incidencia del coronavirus aumente en las ciudades con campus universitarios como está ocurriendo en Santiago.

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha comparecido junto al doctor Sergio Vázquez, miembro del comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia, y otros responsables sanitarios de la comunidad.

En el caso de la hostelería, Comesaña ha desechado un cierre, porque no vería esa decisión "proporcionada", y se ha mostrado más partidario de otras "medidas quirúrgicas", sobre todo ante la seguridad de que si se respetan los dictados de las autoridades sanitarias, no hay infecciones en esos negocios.

El responsable de Sanidad ha incidido, no obstante, en el "momento crítico" de las reuniones y encuentros, ese en el que "la gente quita la mascarilla", y ha puntualizado al respecto que "sabemos dónde se producen los brotes y quién contagia en la mayor parte de los casos, y es en ese contexto".

Esta es una de las razones que ha llevado a la Xunta a endurecer las restricciones y restringir desde este jueves las reuniones a un máximo de diez personas.

Por su parte, el doctor Vázquez ha hecho este un llamamiento a la responsabilidad y ha pedido "intentar no hacer fiestas mientras no pase todo esto", ni en pisos aunque sea "duro", ni "ilegales" en los locales de ocio.

"Un ejercicio de responsabilidad", esta ha sido su principal reivindicación en la comparecencia, en la que ha pedido tener en cuenta lo que está ocurriendo en Granada o Salamanca a causa de las aglomeraciones y los botellones.

Precisamente, en esa vuelta a la vida universitaria ha enmarcado Vázquez el aumento de infecciones en Santiago de Compostela y no sería "extraño", ha remarcado, que, como en la capital gallega, la incidencia acumulada se disparase en otras ciudades que alberguen campus.

El presidente de la Sociedad de Urgencias y Emergencias (Semes) en Galicia y jefe de la unidad del Hospital do Salnés, José Manuel 'Tato' Vázquez Lima, han remarcado en esta rueda de prensa que "el virus convive con nosotros y va a seguir mucho tiempo".

La directora general de Salud Pública, Carmen Durán Parrondo, ha hecho hincapié en la importancia de tomar conciencia porque en las cuatro provincias gallegas cada infectado contagia a más de una persona y ello es debido a que el número reproductivo básico instantáneo, el que mide la capacidad de transmisión, está por encima del uno en todas ellas.

El servicio gallego de salud continuará, para contener la propagación del patógeno, con los cribados sistemáticos entre diferentes grupos profesionales y de población, una búsqueda proactiva de casos que hoy se ha concentrado en las residencias universitarias.

El gerente del Sergas, José Flores, ha dicho que la capacidad asistencial está garantizada.