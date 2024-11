Farmacéuticos denuncian un problema por la falta de medicamentos para un tratamiento: "No vienen"

En un vídeo que se ha viralizado en TikTok, Claudia, una farmacéutica de A Coruña, ha alzado la voz para denunciar el grave desabastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En un tono serio y preocupante, Claudia explica que desde hace semanas las farmacias no reciben Metilfenidato, un medicamento clave en el tratamiento de este trastorno, bajo diversas marcas como Rubicrono, Concerta o Atenza. Su testimonio ha resonado con muchos otros profesionales de la salud y con pacientes, generando un debate en torno a la escasez de fármacos que afecta a miles de personas en toda España.

Claudia denuncia en su vídeo que, desde hace semanas, las farmacias no reciben ningún tipo de dosis de metilfenidato. Este medicamento es fundamental para el tratamiento de personas con TDAH, y su falta está causando serios problemas a quienes dependen de él para llevar una vida cotidiana equilibrada.

"Tenemos un problemón en las farmacias y es que hace muchísimas semanas que no recibimos Metilfenidato, también conocido como Rubicrono, Concerta, Atenza, pero no lo recibimos de ninguna dosis, ni de 18, 27, 36, 54, nada de nada", explica Claudia, visiblemente preocupada. La situación es especialmente crítica porque, como subraya, este medicamento es utilizado por miles de personas para controlar los síntomas del TDAH, lo que hace que su falta sea una verdadera emergencia sanitaria.

Lo que Claudia describe no es un problema local, sino una crisis de desabastecimiento a nivel nacional. Según su relato, el Ministerio de Sanidad ya ha sido informado sobre la situación, pero la falta de metilfenidato persiste en toda España. "Es una falta comunicada al Ministerio de Sanidad, a nivel nacional, no lo hay en toda España y es desesperante", comenta la farmacéutica, destacando que la escasez afecta a todas las dosis del medicamento, lo que deja a muchos pacientes sin una opción viable para su tratamiento.

Este desabastecimiento está creando una situación de angustia y desesperación entre los pacientes que dependen de este medicamento para su bienestar. Claudia detalla cómo muchas personas se acercan a la farmacia en busca de una solución, y tras ser informadas de la falta de metilfenidato, se sienten atrapadas y sin opciones.

"Muchísima gente nos está llamando, viniendo a la farmacia diciendo que en su farmacia de referencia, en farmacias de alrededores, que no lo hay, que están desesperados, llamando a todos los sitios y es que es imposible conseguirlo", cuenta Claudia, describiendo la creciente frustración y ansiedad de los pacientes afectados. Esta escasez no solo está afectando a aquellos que ya siguen un tratamiento, sino que también está generando incertidumbre entre los nuevos pacientes que aún no han comenzado su medicación.

Para los farmacéuticos, el mayor reto es la imposibilidad de ofrecer una solución inmediata a los pacientes. Aunque en algunos casos se puede intentar sustituir el medicamento por alternativas, esto no siempre es posible ni recomendable sin la intervención de un médico. "Nos sabe fatal porque nos dicen: ¿y ahora qué hacemos? Ojalá poder daros una solución, pero es que la única solución es hablar con el médico y a ver si os lo puede sustituir por otra cosa", explica Claudia.

Este problema pone a los farmacéuticos en una situación difícil, ya que no pueden ofrecer soluciones definitivas sin contar con la supervisión de los profesionales médicos. Además, como resalta Claudia, la falta de comunicación efectiva y la escasez de productos en el mercado hacen que la situación sea aún más frustrante tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.

El testimonio de Claudia refleja la desesperación que viven los pacientes con TDAH ante esta escasez. Para muchos de ellos, el metilfenidato es una medicina que les permite llevar una vida más funcional, controlar su impulsividad, mejorar su capacidad de concentración y manejar mejor sus interacciones sociales. La interrupción de este tratamiento puede tener consecuencias graves, afectando no solo su salud mental, sino también su vida diaria.

En los comentarios de TikTok, muchos pacientes han compartido sus propias experiencias, expresando su frustración por la falta de acceso a este medicamento esencial. Algunos mencionan que han tenido que cambiar de tratamiento, pero que esto no siempre resulta efectivo, ya que cada persona responde de manera diferente a los medicamentos. Otros describen cómo han tenido que recurrir a sus médicos de cabecera en busca de alternativas, aunque no siempre con éxito.