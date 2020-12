La Policía Local de Ares denuncia a nueve vecinos de Ferrol por saltarse el cierre perimetral

La Policía Local de Ares ha cursado nueve denuncias a otro tantos vecinos de Ferrol por saltarse el cierre perimetral y ser localizados cuando accedían a la localidad costera.

Dichas propuestas de sanción fueron realizadas este domingo, 6 de diciembre, en un control situado a la entrada del casco urbano, en la carretera AC-123, en las proximidades del Camiño das Balsas, desarrollado a media tarde.

Desde este sábado, 5 de diciembre, los municipios de Ferrol, Narón y As Pontes tienen establecidos cierres perimetrales unitarios, es decir, cada uno funciona como una “isla”, que supone que sus vecinos no pueden abandonar sus límites y a los que tampoco pueden acceder personas de otros, a no ser que cumplan con algunas de las excepciones recogidas en la normativa, como acudir al trabajo, cita médica o estudios, además de cuidado de menores o personas dependientes, entre otras.