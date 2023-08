Excarceladas dos mujeres atrapadas en un vehículo tras un accidente en As Somozas

Los Bomberos do Eume excarcelan as dos mujeres que estaban atrapadas en el interior del turismo en el que viajaban tras salirse de la vía en a altura del kilómetro 16 de la carretera AC-110, en el lugar de Perillón de Abaixo, en la parroquia de Recemel, en el municipio de As Somozas

Aconteció sobre las 13,00 horas de este mediodía, y a lugar acudieron también los profesionales del GES de Ortigueira, además de personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en una ambulancia que fueron los encargados de trasladar a las dos heridas, en principio con pronóstico leve, al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.