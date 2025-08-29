COPE
Podcasts
Programación local en Ferrol
Programación local en Ferrol

12:30H | 29 AGOSTO 2025| HERRERA EN COPE EN FERROL

Información de Ferrolterra, Eume y Ortegal

EPISODIO ADA ROMERO COPE FERROL
00:00
Descargar

Ada Romero

Ferrol - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 29 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking