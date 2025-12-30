La Xunta amplía durante el mes de enero los descuentos en el transporte público autonómico

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se prorroga, durante el mes de enero de 2026, la aplicación de la minoración adicional y temporal en las tarifas del transporte público de competencia autonómica.

Esta decisión busca evitar la interrupción de las bonificaciones actuales ante la falta de un acto formal por parte de la Administración General del Estado que confirme la continuidad de las ayudas directas para el nuevo año. Según detalla el texto oficial, la cercanía del fin de año y la ausencia de instrucciones estatales impedían realizar los trámites administrativos necesarios para garantizar los descuentos desde el primer día de enero si no se actuaba de forma inmediata.

Detalles de la prórroga

La extensión de estos descuentos se aplicará en los servicios de transporte regular de viajeros por carretera bajo competencia de la Xunta de Galicia y en el transporte ferroviario en la comarca de Ferrol, en este caso en el Ancho Métrico de Renfe, la antigua FEVE.

El Gobierno gallego justifica la medida tras constatar que, desde la implantación de estos descuentos en septiembre de 2022, el uso del transporte público por carretera en la comunidad ha crecido un 34% respecto a los niveles prepandemia.

El objetivo principal sigue siendo fomentar el trasvase de usuarios del vehículo privado al transporte colectivo en un contexto de inflación, consolidando el uso habitual del transporte público como un medio básico para el acceso al trabajo y la educación.

La orden, firmada por el conselleiro Diego Calvo Pouso, habilita a la Dirección Xeral de Mobilidade para acordar nuevas ampliaciones del plazo en caso de que el Estado renueve su sistema de ayudas. No obstante, también contempla la posibilidad de suspender las bonificaciones si los créditos disponibles o los finalmente asignados por el Gobierno central resultan insuficientes para cubrir su coste.

La norma entra en vigor este mismo martes, coincidiendo con su publicación en el DOG, y asegura la vigencia de las tarifas reducidas, al menos, hasta el 31 de enero de 2026.