La Xunta adjudica la redacción del proyecto de 58 viviendas de promoción pública en Ferrol

Reunión del consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha participado este lunes en la reunión del consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), donde se ha dado a conocer la adjudicación de la redacción del proyecto y la dirección de obra de 58 viviendas de promoción pública en Ferrol.

Estas viviendas se edificarán en la parcela 14 del polígono de O Bertón, un terreno urbanizado por la Xunta.

El proyecto ha sido adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Monteoliva Arquitectura, S.L.P y Fraga y Mantiñán Arquitectos S.L.P., por un importe de 361.185 euros.

Según los términos del contrato, los adjudicatarios disponen de dos meses para la redacción del proyecto básico y tres meses adicionales para el de ejecución. El acuerdo se extiende hasta la finalización de la construcción, ya que incluye también la dirección de obra.