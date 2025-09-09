COPE
La Xunta adjudica la redacción del proyecto de 58 viviendas de promoción pública en Ferrol

Las viviendas se construirán en la parcela 14 del polígono de O Bertón y el contrato incluye la dirección de obra

Reunión del consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia

Cedida

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha participado este lunes en la reunión del consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), donde se ha dado a conocer la adjudicación de la redacción del proyecto y la dirección de obra de 58 viviendas de promoción pública en Ferrol.

Estas viviendas se edificarán en la parcela 14 del polígono de O Bertón, un terreno urbanizado por la Xunta.

El proyecto ha sido adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Monteoliva Arquitectura, S.L.P y Fraga y Mantiñán Arquitectos S.L.P., por un importe de 361.185 euros.

Según los términos del contrato, los adjudicatarios disponen de dos meses para la redacción del proyecto básico y tres meses adicionales para el de ejecución. El acuerdo se extiende hasta la finalización de la construcción, ya que incluye también la dirección de obra.

