Vuelve el festival "Fóra do mapa" para conjugar las artes escénicas con los espacios de Ferrol

El concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, presentó la séptima edición de Fóra do Mapa. “Del 12 a 14 de octubre regresa este festival que pondrá de nuevo las artes escénicas como eje estructural para otorgar a las personas vivenzas conjuntas al tiempo que disfrutan de la belleza de diferentes espacios de nuestra ciudad”, aseguró. Ponte Far manifestó que “es una actividad para mí sorprendente e interesante, una combinación inteligente entre las actividades culturales con los espacios arquitectónicos donde se van a representar estas escenas”.

Por su parte, Cristina Moreira, la promotora de Fóra do Mapa, manifestó “estoy contenta de esta nueva edición y de la confianza plena que la gente tiene en estos espectáculos”.

Lo contemporáneo y el patrimonio arquitectónico son la identidad de este festival que viene siendo un punto de encuentro para muchos espectadores desde el 2016. Gracias a Fóra do Mapa se ubica a Ferrol en el mapa escénico y artístico al formar parte de la ruta de festivales de arte de nuestro país.

El jueves día 12 tendrá lugar a presentación a las 20:00 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester, que será también el escenario para el primer espectáculo Guapa de El Mono Habitado .

El día 13 la cita será a las 21:00 horas en la biblioteca municipal con Peajes de Clara Ingold. Y el sábado habrá cuatro representaciones: a las 18:00 horas Bailar Ballet de Marta Alonso (Studio Sarao r/Real, 61), Katharsis de la ferrolana Catuxa Leira (La tienda de Emma r/Real, 201) y À Savoir de Gabriel Prada (Antigüedades Raúl González r/Magdalena, nº165). Y la jornada se cerrará a las 21:00 horas con Mujer en cinta de correr sobre fondo negro de Alessandra García en el teatro Jofre.

“Ferrol es maravilloso y hay que valorar los espacios que tenemos”, afirmó Cristina Moreira. Tanto el edil de Cultura como Moreira invitaron a los ferrolanos a participar de estos espectáculos.

Las entradas son gratuitas y pueden reservarse presencialmente en el Centro Cultural Torrente Ballester y también a través de la dirección electrónica reservasforadomapa@gmail.com (indicando nombre y apellidos y el número de teléfono).