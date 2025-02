Una voluntaria italiana en Ferrol: "Esta experiencia me ha dado tiempo para bajar el ritmo y aprender español"

Camila es una joven de Milán (Italia) de 25 años que está en Ferrol haciendo un voluntariado en el marco del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad que tiene el fin de mejorar o adquirir competencias para su desarrollo personal, educativo o profesional. Además todos los gastos, incluida la manutención y el alojamiento están incluidos.

Camila tenía la intención de buscar trabajo en Barcelona, pero ante la carestía de la vida, decidió gracias al consejo de una amiga, hacer un voluntariado europeo para mejorar su español y para frenar su ritmo de vida, así se involucró en los proyectos de Xeración: "dije voy probar esta experiencia, busqué algo en España y me encontré con Fran de Xeración. Ahora tengo tiempo para aprender, me siento mejor conmigo misma, estoy aprendiendo un idioma y me he desprendido del ritmo frenético que llevaba en Milán", afirma.

Fran Sequeiro, presidente de Xeración, entidad que en Ferrol gestiona estos programas de movilidad y voluntariado, afirma que es una oportunidad única para que los jóvenes de entre 18 y 30 años vivan experiencias de crecimiento personal. Lo importante asegura "es la actitud y ser proactivos"

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (o CES) es un programa de voluntariado dirigido a jóvenes europeos con el fin de mejorar o adquirir competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así­ como para su integración social. Su objetivo es desarrollar la solidaridad y promover la tolerancia entre la juventud, fundamentalmente para reforzar la cohesión social en la Unión Europea. Promueve la ciudadaní­a activa y la comprensión mutua entre los jóvenes.

Xeración En Ferrol hay en la actualidad unos diez voluntarios europeos

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Realmente el único requisito es el de tener entre 18 y 30 años de edad. Es necesario inscribirse en la base de datos del CES, sino acercarse a Xeración, tienen sede en la Casa da Xuventude de Ferrol, es una buena opción para que nos guíen en el proceso de selección.

Fran asegura que es como "una especie de Infojobs en el que la gente tiene que ir cubriendo encuestas y seleccionando el lugar donde quiere realizar estos proyectos de voluntariado en Europa o incluso también dentro de España... Hay que insistir, es normal que a la primera nos descarten."

Comunicarse en algún idioma, además del castellano, como inglés o francés, también ayuda.

Los voluntarios tienen la posibilidad de realizar un curso de idiomas que les permite desenvolverse en la lengua del país al que se vayan a vivir. También podrán participar en encuentros gratuitos al comienzo y a la mitad de los proyectos.

Hay muchísimos tipos de tareas (desde enseñar lenguas a niños a cuidar animales en un refugio). En todo caso siempre se detallan en el Activity Agreement antes de que empiece el proyecto. La jornada como voluntario no puede superar las 35 horas semanales.

¿QUÉ GASTOS ESTÁS INCLUIDOS?

En todo proyecto tendrás cubierto:

- Alojamiento (puede ser en piso o en residencia)

- Alimentación (o bien con cheques restaurante o con dinero extra)

- Seguro de salud y accidentes

- El transporte local

- Un viaje de ida y vuelta (con ciertos límites)

- Una cantidad de dinero para tus gastos personales que oscila entre 70 y 150 euros al mes