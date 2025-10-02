Un vehículo arde de madrugada en la avenida do Mar de Caranza
Los servicios de emergencia se movilizaron a las 03:25 horas tras declararse un incendio en un Volkswagen Golf en Ferrol
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Un coche resultó calcinado en la madrugada de este jueves tras declararse un incendio en la Avenida do Mar, en el barrio de Caranza, Ferrol.
El suceso fue reportado a las 03:25 horas. Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente a la zona tras recibir el aviso de que un Volkswagen Golf estaba ardiendo en la vía pública.
Efectivos de Bomberos de Ferrol trabajaron para sofocar las llamas, que provocaron importantes daños en el turismo. Afortunadamente, no se registraron heridos.
La Policía Local inició las diligencias para investigar las causas del incendio, que por el momento se desconocen.
Escucha en directo
COPE FERROL
"No estamos en guerra, pero cuidado que tampoco estamos en paz. Aquí en España a lo mejor no se percibe, pero en el este de Europa sí"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h