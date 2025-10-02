Un vehículo arde de madrugada en la avenida do Mar de Caranza

Un coche resultó calcinado en la madrugada de este jueves tras declararse un incendio en la Avenida do Mar, en el barrio de Caranza, Ferrol.

El suceso fue reportado a las 03:25 horas. Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente a la zona tras recibir el aviso de que un Volkswagen Golf estaba ardiendo en la vía pública.

Efectivos de Bomberos de Ferrol trabajaron para sofocar las llamas, que provocaron importantes daños en el turismo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La Policía Local inició las diligencias para investigar las causas del incendio, que por el momento se desconocen.