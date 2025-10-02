COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Un vehículo arde de madrugada en la avenida do Mar de Caranza

Los servicios de emergencia se movilizaron a las 03:25 horas tras declararse un incendio en un Volkswagen Golf en Ferrol

El vehículo resultó seriamente dañado

Cedida

El vehículo resultó seriamente dañado

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Un coche resultó calcinado en la madrugada de este jueves tras declararse un incendio en la Avenida do Mar, en el barrio de Caranza, Ferrol.

El suceso fue reportado a las 03:25 horas. Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente a la zona tras recibir el aviso de que un Volkswagen Golf estaba ardiendo en la vía pública.

Efectivos de Bomberos de Ferrol trabajaron para sofocar las llamas, que provocaron importantes daños en el turismo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La Policía Local inició las diligencias para investigar las causas del incendio, que por el momento se desconocen.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking