Tres integrantes de una red de narcotráfico que operaba en Ferrol se enfrenta a más de 20 años de cárcel

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebra este lunes la continuación del juicio contra tres personas acusadas de formar parte de una red de tráfico de drogas en la zona de Ferrolterra. La Fiscalía solicita para ellos penas que, en conjunto, suman más de 20 años de cárcel por delitos contra la salud pública.

Una investigación policial clave

La operación que ha llevado a los acusados al banquillo fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría de Ferrol-Narón. La investigación se inició en octubre de 2024 con el objetivo de identificar y arrestar a los proveedores de sustancias estupefacientes que operaban en la comarca.

El primer gran golpe tuvo lugar el 16 de diciembre de 2024, cuando los agentes detuvieron a uno de los procesados a su regreso de Madrid. Según el escrito de la Fiscalía, transportaba más de dos kilogramos de cocaína.

Tras este arresto, se llevaron a cabo registros en su domicilio de Mandía y en varios trasteros de Ferrol, donde se encontraron más de diez kilogramos de resina de cannabis, dosis de cocaína, MDMA, heroína y dinero en efectivo. El valor total de la droga incautada en el mercado ilícito podría haber superado los 279.000 euros.

Las ramificaciones de la red

La Fiscalía sostiene que otro de los acusados, residente en Ferrol, realizó en febrero de 2025 un viaje a Madrid. Su misión era, presuntamente, facilitar la adquisición de cocaína para el tercer imputado a cambio de 2.500 euros.

Este último fue finalmente detenido en Albacete con la cocaína oculta en el compartimento de la rueda de repuesto de su vehículo. En los registros posteriores en su domicilio también se le incautaron diversas cantidades de droga y dinero en efectivo.

Penas y multas millonarias

Las peticiones de condena son severas. Para dos de los acusados, el ministerio público solicita ocho años de cárcel para cada uno, y para uno de ellos se añade una pena de tres años de prisión por tenencia ilícita de armas. Para el tercer procesado, la petición es de siete años y seis meses de cárcel.

Además de las penas de prisión, los tres procesados se enfrentan a multas que, en su totalidad, ascienden a 1.400.000 euros.