Terra Galega organiza su tradicional Festa do Río en Narón para el 14 de septiembre

Terra Galega celebrará su tradicional Festa do Río el próximo 14 de septiembre en el área recreativa de Pedroso. El evento, que busca reunir a militantes y simpatizantes del partido en una jornada de convivencia, contará con la participación de la alcaldesa, Marián Ferreiro.

La jornada festiva dará inicio al mediodía con una sesión vermú y juegos intergeneracionales, pensados para el disfrute de personas de todas las edades.El punto central de la celebración será la comida de confraternidad, que tendrá lugar a las 14:30 horas bajo una gran carpa. El menú estará compuesto por callos y churrasco.

El coordinador del partido en Narón, Ibán Santalla, destacó la importancia de este día para el equipo. "Es un día muy importante para Terra Galega, en el que podemos disfrutar juntos de una jornada muy completa e intercambiar opiniones sobre la ciudad que queremos", señaló. Santalla añadió que el objetivo es que "Narón continúe creciendo y siendo un referente en el ámbito empresarial, cultural y deportivo".

Las personas interesadas en asistir a la comida pueden adquirir los tickets, con un precio de 18 euros (gratis para menores de 12 años), llamando al número de teléfono 698 166 544. Las reservas se aceptarán hasta completar la capacidad de la carpa.

Además de la alcaldesa, a la celebración asistirán el secretario general de la formación, Guillermo Sánchez Fojo, y otros concejales y exconcejales de la corporación local. La fiesta, que anualmente congrega a cientos de personas, será amenizada por un grupo musical después de la comida.