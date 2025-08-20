COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Silvia Chamorro, nueva presidenta de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol

Una única candidatura, compuesta por seis miembros con experiencia, fue refrendada en votación durante una asamblea extraordinaria el pasado domingo

Foto de archivo de Silvia Chamorro con Jorge Suárez, cuando ya fue presidenta de la agrupación

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol (A.V.P.C.) ha elegido a su nueva junta directiva en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado domingo, día 17. Silvia Chamorro Díaz ha sido designada como nueva presidenta, puesto que ya ocupó en el pasado.

La candidatura, la única presentada, fue refrendada por los voluntarios presentes en la votación. El nuevo equipo directivo está formado, además de por Chamorro, por Javier Moreno Bonome (vicepresidente), Santiago Evia Sueiras (secretario), Francisco Iglesias Pena (tesorero) y los vocales Beatriz Soto Venancio y Fernando Deibe Gago.

La nueva directiva destaca por su amplia experiencia tanto en la gestión de la agrupación como en la coordinación de emergencias.

Desde la recién formada junta directiva, han agradecido la buena disposición y el compromiso mostrado por el personal interlocutor del Ayuntamiento de Ferrol.

También han extendido su agradecimiento a la Asociación Provincial de AVPC de A Coruña, cuya presidenta asistió al acto como invitada.

