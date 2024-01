Serafín Herrero, el ‘manitas’ autodidacta que hizo la guitarra del Racing de Ferrol

Serafín Herrero es un ferrolano que se ha convertido en un constructor autodidacta de guitarras. Tiene en propiedad hasta 18 de ellas, elaborado por él mismo, además de dos bajos, y su pasión por la madera le viene desde niño. Tras pasar a la reserva, este militar ha encontrado el tiempo libre que antes no tenía para su hobby, en donde la paciencia es una de sus grandes aliadas.

Su última creación ha sido una guitarra con los colores del escudo del Racing de Ferrol.

“Yo tengo una colección de pins de los escudos de los equipos de fútbol, de todo el mundo, de primera a segunda, y un día, delante del ordenador, me fijé que el escudo del Racing tiene forma de guitarra”, cuenta a COPE Ferrol.

Dicho y hecho, y Serafín Herrero se puso “a ‘maquinar’, empecé a dibujar, me la imaginé” y fue entonces cuando le contó a su amigo José, dueño del Avanti, en la calle Dolores, “¿qué te parece si hacemos esta idea y con el auge que tiene el Racing la ponemos aquí, en el bar, a ver si se anima la gente?”. Y así fue como nació la guitara del Racing.

SORTEO

Dicha guitarra está expuesta en la cafetería Avanti, en la calle Dolores y se va a sortear este mismo viernes, 26 de enero, a las 22.00 horas, coincidiendo con la presentación oficial de una peña que va a tener su sede en ese local, ‘El palo del gallinero’.

Serafín Herrero asegura que tras pasar a la reserva necesita dedicar su tiempo libre a alguna actividad, ya que “mi cabeza la tengo que tener ocupada” y que llego al mundo de la elaboración de guitarras porque “a mí me gustan las guitarras, lo que pasa es que son tan caras y acceder a ellas es complicado” y por ello decidió “hacerlas”.

Este 'artista' es un gran aficionado al mundo de la madera y cuanta con 18 guitarras y dos bajos

Asegura que al principio empezó con maderas baratas, viendo vídeos de Internet y “haces una guitarra que funciona, entonces es como quien hace una tortilla, le sale bien, y todo el mundo te pide tortilla y se anima a hacer tortilla, pues yo me anime a hacer guitarras”.

Incide que la pasión y la devoción por la madera le viene desde “pequeñito, y creo que si volvieran a nacer sería ebanista o carpintero”. Recuerda que nació en el puente de Caranza y que en la zona había un carpintero brasileño que se llamaba Wenceslao, que “yo de crío, pues con 5, 6, 7 años, me colaba en su taller y le decía, ¿Wenceslao, me dejas mirar?, porque me encantaba, el olor a cola, ver como cortaba, todo aquello ya me gustaba desde pequeño”.

MADERA DE CAOBA

Serafín Herrero también cuenta que tuvo la ocasión de comprar una partida grande de madera de caoba a mitad de precio, que comenzó a utilizar para hacer guitarras, una madera que requiere “un tratamiento especial, por su dureza, por su secado, pero que da una sonoridad muy especial.

La pieza cuenta con todo tipo de destalles del escudo del Racing de Ferrol

Destaca Herrero que para la elaboración de cada guitarra utiliza más de seis y meses, en caso de ser eléctrica, mientras que una acústica o española el tiempo puede ser el doble, para “darle los tiempos a las maderas, para que sequen las colas, para los barnices, ya que yo uso el barniz de nitrocelulosa, y entre capa y capa tienes que esperar unos días y la última capa luego tienes que dejarla reposando 15 días para pulirla, porque si no es tan blandito, que como no esté curado lo marcas con los dedos y la huella de dactilar se queda marcada”.

Por último, Serafín Herrero asegura que en “Internet hay de todo y lo que hace falta es tener paciencia y tiempo”. Además, la guitarra con el escudo del Racing de Ferrol ya fue estrenada en un concierto que ofreció el 9 de diciembre en el Teatro Jofre el grupo catalán Rambalaya.

Uno de los integrantes del grupo Rambalaya utilizó la guitarra en el Teatro Jofre el 9 de diciembre