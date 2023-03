El senador de PP Juan Juncal acusa al Gobierno central de “robar” el dique seco para el astillero de Navantia

El senador del Partido Popular, el ferrolano Juan Juncal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, Yolanda Díaz, “de haber robado el dique seco a Ferrol”, una infraestructura prevista para el astillero de Navantia en esta ciudad, al detallar que “el dique estaba prevista por el anterior Gobierno, de Mariano Rajoy, estamos en año electoral y por lo tanto finalizando un periodo legislativo, y no se ha avanzado nada”.

Así lo ha detallado el representante popular en una rueda de prensa ofrecida en al mañana de este jueves, 23 de marzo, en la sede del PP de Ferrol, en donde ha abundado en que “no solamente no se ha avanzado nada, sino que Navantia, en los siguientes planes estratégicos, el dique pues ni está ni se le espera”.

En cuanto a otra de las obras previstas para el astillero ferrolano, el taller de subbloques, “que se anunció a bombo y platillo, a principio de la legislatura, resulta que a día de hoy aún no tenemos la licencia para empezar a construirlo”.

NUEVAS INCORPORACIONES

Con respecto al anuncio realizado hace unos días por el presidente del Gobierno, de la incorporación de 1.500 trabajadores para la empresa naval pública, Juncal ha detallado que “me parece bien que se incorpore nuevo personal a Navantia, para el rejuvenecimiento de la plantilla, pero resulta que el denominado astillero 4.0 no se ha empezado a construir”, lo que le ha llevado a destacar que “desde el Partido Popular criticamos las falsas promesas y por lo tanto denunciar este hecho, ya que del dique no sabemos nada y del taller de subbloques sigue con retrasos y no se ha empezado a construir”.

Además, Juncal ha asegurado que el gobierno municipal de Ferrol “perdió una subvención importante para la creación del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables, con una convocatoria que hacía el Ministerio de Transportes, y fue incapaz de presentarlo a tiempo”.

Es por ello que ha detallado que desde el Partido Popular “vamos a seguir insistiendo en ese tema, porque es clave para Ferrol, para su industria y para la ciudad” y que por ello van a presentar una moción en el Senado con dichas reclamaciones.