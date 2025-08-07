COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
San Sadurniño abre el plazo de inscripción para la XVI Feira Rural

El evento, que se celebrará el 30 de agosto, combina un mercado de productos de la tierra con exposiciones y actividades para promocionar el desarrollo del medio rural

Un momento de una edición pasada de esta propuesta

Leandro Paz - Entremedias

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Concello de San Sadurniño ha abierto el plazo de inscripción para la XVI Feira Rural, un evento que se ha consolidado como un referente para la promoción del medio rural. La feria se celebrará el sábado 30 de agosto en la zona del paseo fluvial del Xubia y contará con un mercado de productos de la tierra, un concurso de fruta, exposiciones y diversas actividades para todas las edades.

Los expositores interesados tienen hasta el 25 de agosto para presentar sus solicitudes. Las tarifas varían según el tamaño del puesto, desde 10 euros por un espacio de hasta 5 metros lineales hasta 60 para los más grandes.

Las entidades sin ánimo de lucro podrán participar de manera gratuita. Los que necesiten conexión eléctrica deberán abonar un suplemento de 10 euros. Además, el Concello ofrece la posibilidad de alquilar una carpa por un coste adicional.

Para inscribirse, los interesados deben rellenar un formulario disponible en la web municipal y presentarlo en el Registro del Concello, en la Sede Electrónica o por correo postal. Es importante que los productos ecológicos o artesanales estén debidamente acreditados con la certificación correspondiente.

La lista de los puestos admitidos se publicará el 26 de agosto en la web municipal.

A partir de esa fecha, los seleccionados deberán abonar la cuota, ya sea de forma presencial o por transferencia bancaria.

Para más información, se puede contactar con el departamento de Desenvolvemento Local a través del correo agustin.perez@sansadurnino.gal o llamando al teléfono 616 332 919.

