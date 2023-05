Rey Varela: “vamos a devolver toda esa confianza con el cambio que la gente quiere para nuestra ciudad”

El candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que logró este domingo la mayoría absoluta, al conseguir 13 de los 25 concejales con los que cuenta el pleno, ha asegurado que “vamos a devolver toda esa confianza con el cambio que la gente quiere para nuestra ciudad” y es que por ello ha adelantado que durante los cien primero días de su mandato elaborará “uno de los documentos más importante, como son los presupuestos, reabriremos el Ayuntamiento a los vecinos, reduciremos la espera en el servicio de atención al hogar o incluso aprobaremos nuevas normas para agilizar las licencias urbanísticas en tres meses”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el que será próximo alcalde en el mediodía de este lunes, 29 de mayo, en una entrevista en COPE Ferrol.

Así, el futuro alcalde popular ha detallado que “yo ya estoy trabajando, porque mi compromiso así era y yo a las nueve de la mañana ya estaba en el Ayuntamiento trabajando”.

“Yo creo que los ferrolanos lo que esperan de mí es que empiece a funcionar el Ayuntamiento desde el primer momento, para dar cumplimiento a todas esas cosas”, ha detallado, además de estimar que “Ferrol tiene muchísimo potencial, tiene muchas oportunidades y yo creo que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es liderar esta ciudad para ponerla en lo más alto”.

NUEVO GOBIERNO

En cuanto a las primeras decisiones, Rey Varela ha asegurado que “el primer día nombraré a un gobierno que no dependa de los partidos, que solamente dependa de los ferrolanos y el segundo día reabriré el Ayuntamiento a los vecinos, con los que es necesario contar”, ya que “creo que es muy importante contar con los vecinos y yo he aprendido, sobre todo con errores, que si tú escuchas más a la gente cometes menos errores”.

Por otra parte, el popular ha destallado que “es muy difícil conseguir la mayoría absoluta” y que esta se ha logrado “porque hemos trabajado mucho, en la calle notabas ese afecto de la gente, veías clarísimo que ibas a ser el más votado, con mucha diferencia al siguiente, pero para mí eso es lo más importante”.

Además, ha mostrado su compromiso con Ferrol “para quitar esta ciudad adelante, y que además “yo tuve muchas oportunidades de estar en otros sitios, es público, y no lo he dicho yo, lo ha manifestado el presidente Rueda y lo ha dicho el presidente Núñez Feijóo, pero yo he seguido aquí, ya que lo importante no es el puesto, lo importante es tener el cariño de la gente, tanto de los que te votan como del que no lo hacen”.

OTRAS FUERZAS POLÍTICAS

El que será investido alcalde de Ferrol el próximo 17 de junio, ha detallado que uno de los motivos por los que decidió presentarse es “porque yo intenté en el mandato pasado un gobierno PP-PSOE, que sumábamos 20 de 25 concejales, y fue imposible, y entonces asumí con tristeza que la única manera de garantizar la estabilidad real, es conseguir esa mayoría absoluta, sabiendo lo difícil que era”.

Por último, también ha detallado que se llevó una gran sorpresa cuando de madrugada acudió a Ferrol el presidente del PPdG, Alfonso Rueda, ya que “el quiso venir a abrazarme, ya que además de presidente de la Xunta es amigo desde hace mucho tiempo, y obviamente creo que se entiende perfectamente que los amigos se alegren cuando le va bien a otro amigo”, ha sentenciado.