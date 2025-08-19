Rescatados los cuatro tripulantes del pesquero 'Mañón Un' que se hundió este mediodía a la entrada de la ría de Cedeira

Los cuatro tripulantes del pesquero 'Mañón Un' han sido rescatados este martes tras el hundimiento de su embarcación en la entrada de la ría de Cedeira.

El suceso se reportó a Salvamento Marítimo a las 12:22 horas, cuando la tripulación alertó por radio (VHF16) que estaban sufriendo una vía de agua y se estaban hundiendo.

Inmediatamente, Salvamento Marítimo coordinó un operativo de rescate. Se instruyó a los marineros a que se pusieran sus chalecos salvavidas y se movilizó la embarcación 'LS Percebiño' de Cruz Roja de Cedeira, curiosamente, una lancha que había sido entregada el día anterior, este lunes.

Además, se solicitó la colaboración del pesquero 'Bedía', que se encontraba a media milla de distancia. Al llegar a la zona, la tripulación del 'Bedía' confirmó que el 'Mañón Un' se había hundido por completo y que los cuatro marineros ya habían sido rescatados por la lancha de Cruz Roja.

A pesar de haber sido movilizado, el helicóptero ‘Helimer 402’ fue finalmente desmovilizado al confirmarse el rescate.

Tras el rescate, la 'LS Percebiño' trasladó a los tripulantes a puerto, donde una ambulancia esperaba para asistir a uno de los marineros. Una vez en el muelle, la lancha de Cruz Roja regresó a la zona del naufragio, que se encuentra a unos 36 metros de profundidad, para intentar recuperar restos de la embarcación.

Se espera que las labores de reconocimiento de la zona continúen a lo largo de la tarde.