El PSOE pide la Xunta que intervenga para poner fin a la huelga de los trabajadores de Maitours

Representantes del PSOE han pedido a la Xunta que intervenga para poner fin a la huelga de los trabajadores de Maitours en Ferrol, del grupo ALSA, responsables del transporte de viajeros urbanos en Ferrol, Narón y Neda y que llevan en huelga desde el 15 de julio, reclamando que se mejoren sus condiciones labores y económicas. Los socialistas se han reunido con sus representantes este viernes en el Ateneo Ferrolán.

Tras este encuentro, el secretario xeral de A Coruña, Bernardo Fernández, ha acusado a la Xunta de tener en marcha "un servicio desastroso", desde que "se sacaron los nuevos contratos", y ha dicho que esta situación de carestía se está dando "en cualquier punto de Galicia, donde hay transporte público que dependa de esos contratos licitados por Xunta en el en anterior mandato".

En el caso de Ferrol, Fernández ha detallado que "desgraciadamente" esta situación afecta, además de a la ciudadanía, "a los propios trabajadores de las empresas adjudicatarias". "Tenemos que seguir incidiendo en que la Xunta no atiende sus competencias y que esto nace de unos pliegos que son un auténtico desastre, que no están pensados en las necesidades reales de transporte que tiene actualmente Galicia y que además no tienen en cuenta el incremento considerable de viajeros en el transporte público", ha añadido.

COMPETENCIAS

Por su parte, el diputado del PSdeG Julio Abalde ha detallado que tras mantener un encuentro con los trabajadores que se encargan del trasporte entre Ferrol, Narón y Neda, se han encontrado con "unas condiciones laborales que afectan a los empleados, con una situación legal que se tiene que cumplir" y ha isntado a la Xunta ha hacer que se cumplan los pliegos redactados por la Administración gallega.

Según Abalde, "en este caso se está incumpliendo la actualización de los salarios de los trabajadores que venían de las antiguas empresas, que se subrogan las nuevas" y que, por ello, "se está haciendo una dejación de funciones, ya que tiene que aplicarse el convenio colectivo provincial".

Por último, el diputado autonómico socialista ha asegurado que ante este caso "la Xunta tiene que coger sus competencias en el transporte metropolitano, transporte entre las distintas ciudades y también en este caso concreto que también afecta al transporte urbano, cuya responsabilidad es suya", ha sentenciado.