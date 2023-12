El PSOE pide a la Xunta que arregle la gestión en el servicio de transporte metropolitano

El secretario xeral del PSdG-PSOE en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández, ha denunciado "la desastrosa gestión de la Xunta en el servicio de transporte metropolitano", asegurando que esta Nochebuena "fueron muchos los vecinos de Ferrol que se quedaron literalmente tirados en las paradas porque los autobuses que tenían que hacer esa ruta no aparecieron", en alusión a poder desplazarse a Santiago.

Según el también diputado provincial, "le exigimos al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que además estos días lo vemos tan feliz y alegre conduciendo un autobús que recorre Galicia, que se empiece a tomar esta cuestión y esta problemática en serio, y que adopte medidas para dar soluciones" a esta problemática, que según el socialista desde la entrada en vigor del nuevo contrato "afecta a miles de gallegos".

Fernández detalla que muchos ciudadanos "se quedan tirados en las paradas sin poder acudir a sus domicilios, llegando tarde a sus puestos de trabajo y como está pasando también con muchos estudiantes".

El alcalde de Pontedeume ha pedido a Rueda que "más que hablar en ese vídeo simpático recorriendo Galicia en un autobús, que adopte medidas de forma inmediata, para acabar con esta problemática".

Bernardo Fernández ha asegurado que a esta situación se ha llegado por "una problemática creada" por la Consellería de Infraestructuras e Movilidade, por "la señora Ethel Vázquez, que lo único que hace es tirar balones fuera cada vez que se le interpela sobre esta cuestión, autobuses que están llenos y, por lo tanto, no dan absorbida la cantidad de viajeros, que quedan muchos de ellos tirados en las paradas, autobuses que no llegan a las paradas para recoger a aquellos que pretenden viajar y autobuses que se estropean", en donde además, según el socialista, hay "líneas que son defectuosas, que los horarios no se cumplen", es decir, "un auténtico desastre desde la entrada en vigor de este contrato".