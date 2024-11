Profesorado de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol participa en un proyecto europeo sobre eficiencia energética

Modernizar y empoderar a las instituciones de educación superior en Azerbaidján, Georgia y Ucrania así como fortalecer sus capacidades hacia la resilencia energética y a la cooperación interregional. Este es el principal objetivo del Proyecto Europeo Erasmus+ European Energy Efficiency towards Mutually Reinforcing Partnership with Georgia, Azerbaijan and Ukraine (3Y-Partnership) que lideran, en representación de la Universidade da Coruña, las profesoras de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Laura Castro Santos y Almudena Filgueira Vizoso.

El proyecto tendrá impacto en las instituciones, en las personas, en el estudiantado y en el personal académico implicado mejorando el acceso a las infraestructuras, a los conocimientos y a los recursos más actualizados en el campo de la eficiencia energética.

El Proyecto Europeo Erasmus+ European Energy Efficiency towards Mutually Reinforcing Partnership with Georgia, Azerbaijan and Ukraine (3Y-Partnership) cuenta con un presupuesto total de 728.234 euros. La Universidade da Coruña dispone de 74.651 euros para llevar su parte del proyecto centrado en crear conocimiento en el campo de la eficiencia energética gracias al trabajo del profesorado de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y de la Facultad de Economía y Empresa del Campus de A Coruña.

REUNIÓN EN EL CAMPUS INDUSTRIAL DE FERROL

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, este miércoles 6 y jueves 7 de noviembre, una de las reuniones de trabajo presenciales del Proyecto Europeo Erasmus+ European Energy Efficiency towards Mutually Reinforcing Partnership with Georgia, Azerbaijan and Ukraine (3Y-Partnership).

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el director del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, Marcos Míguez, recibieron este miércoles a los cerca de 40 representantes de las universidades e instituciones participantes que en estas dos jornadas analizarán los avances realizados en el marco de esta iniciativa de innovación docente.

El programa de la jornada también incluye la visita al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), situado en el propio Campus Industrial de Ferrol, a las instalaciones de Navantia Seanergies en Fene y al Instituto Tecnológico de Galicia (TG), emplazado en A Coruña.