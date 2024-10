El PP de Narón insiste en crear una línea de transporte local

El transporte público es un servicio esencial para la ciudadanía. Así lo vienen manifestando desde el Partido Popular de Narón desde hace años, grupo que ha reiterado en diferentes ocasiones la necesidad de hacer un plan de trabajo y un estudio para la mejora del transporte de viajeros en el municipio.

El grupo popular reclama al gobierno local que se dé solución a las necesidades de movilidad de los ciudadanos, así como proporcionarles una mayor conectividad y adquirir un compromiso real con la movilidad sostenible.

En el año 2022 los populares presentaron una moción en la que instaban al gobierno del Concello de Narón a estudiar la modificación de las rutas para mejorar la conectividad de las líneas, pero no salió aprobada.

En junio de este año volvió a presentar una moción en la que solicita al gobierno la ejecución de un estudio para la creación de una línea de transporte de viajeros circular que permita a todos los vecinos y vecinas disponer de un servicio de transporte público de calidad. En la propuesta también se proponía realizar una campaña de promoción para fomentar el uso del transporte público en el municipio e instar a los responsables de RENFE-ADIF el cumplimiento de horarios y frecuencias en la línea de vía estrecha desde Pedroso, Xubia a Ferrol.

El portavoz del PP en Narón, Germán Castrillón, afirma que “hace dos años que presentamos la primera moción, y hasta finales de febrero de este año no se hizo nada. Después de este tiempo, además, la única alternativa del gobierno fue solicitar a la Xunta de Galicia un estudio para promover una línea exclusivamente para dar servicio a los institutos de As Telleiras y Terra de Trasancos”.

Castrillón se mostró “decepcionado y preocupado ante la falta de proyecto de este gobierno” al no ser capaces, considera, “de ver las demandas de los vecinos y vecinas. Es evidente que existe la necesidad de contar con un servicio de transporte local que comunique los diferentes barrios y servicios entre sí, ya que, por ejemplo, si los trabajadores no tienen vehículo propio no pueden desplazarse a los polígonos”.

Algo que evidencia, asegura el portavoz, la necesidad de crear conexiones con el centro de salud, los polígonos industriales, centros comerciales, institutos, áreas de recreo y zonas de ocio, “no es algo que la gente pida por capricho, es algo completamente necesario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.