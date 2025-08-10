La piscina municipal de Moeche cierra sus puertas tras hallar excrementos en el agua

La piscina municipal de Moeche permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, después de que se detectara la presencia de excrementos fecales en el agua a última hora de la tarde de este sábado.

Siguiendo el protocolo establecido y la normativa sanitaria, el Concello ha tomado la decisión de cerrar la instalación para llevar a cabo una desinfección integral y evitar cualquier riesgo para la salud pública.

Todo apunta a que este lamentable suceso podría estar relacionado con un "reto viral" que, durante este verano, ha provocado el cierre de numerosas piscinas municipales, perjudicando a usuarios y ayuntamientos.

Para la desinfección, se procederá a hiperclorar el agua en varios ciclos. Una vez finalizado este proceso, se realizarán análisis bacteriológicos para descartar por completo la presencia de bacterias. Se estima que la piscina podría reabrir en un plazo de 48 a 72 horas a contar desde la mañana de este domingo.

A pesar del cierre de la piscina, tanto el área recreativa como la cantina seguirán abiertas al público.