La oposición presenta una moción en la que acusan al gobierno de “soberbio” y "autoritarista"

Los tres grupos municipales en la oposición en el Ayuntamiento de Ferrol, PSOE, BNG y Ferrol en Común, han presentado una moción al pleno de fin de mes en la que piden un cambio de actitud del gobierno que preside el popular José Manuel Rey Varela, al que han acusado de practicar la “soberbia” y “autoritarismo”.

En una rueda de prensa ofrecida en el mediodía de este miércoles, el portavoz del grupo socialista, Ángel Mato, ha asegurado que “lo que está pasando con este gobierno municipal no tiene precedentes en democracia” y que el alcalde “tiene confundida la mayoría absoluta con el absolutismo”, al estimar que los grupos en la oposición “carecemos de las herramientas e instrumentos democráticos para poder hacer nuestro trabajo, ya que fuimos legítimamente elegidos tal y como fue también el gobierno”.

Así, Mato ha manifestado que su grupo “en el año 2023 presentó 55 solicitudes por registro para obtener distintas documentaciones y solamente tenemos respuestas cinco”, llegando a “presentar protocolos en donde el grupo socialista tardo un mes y medio en disponer dicho convenio” o que “en este mismo pleno también se va a hacer una declaración institucional que no se planteó en la junta de portavoces, sino que directamente en el pleno”, además de criticar la contratación de “los once asesores municipales, de los que no dieron cuenta ni de los méritos, capacidad ni de cómo se fijó esa selección”.

Por último, Mato ha detallado que desde el grupo socialista “este es el primer paso que vamos a dar, porque si no, tendremos que recurrir a otros espacios que ya no son municipales para poder realizar nuestra tarea como oposición”.

SIN DIÁLOGO

Desde el BNG, la edil María do Mar López, ha criticado “la falta de diálogo y debate de este gobierno”, poniendo como ejemplo el nuevo Reglamento de grandes ciudades, mientras que en los plenos “no podemos elevar los temas necesarios, que preocupan a la ciudadanía, pudiendo solo presentar dos mociones por cada grupo”, mientras que, en las distintas comisiones, según la representante del BNG, “no nos dejan preguntar, nos retiran la palabra y no nos pasan los expedientes que solicitamos”.

El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, ha detallado que desde su punto de vista “la palabra que define a este gobierno en este último año es la soberbia y que confunde la mayoría absoluta con el autoritarismo”.

El también exregidor ha asegurado que en mandatos anteriores “siempre se discutieron los asuntos de trascendencia, por su relevancia, siempre fueron abordados en junta de portavoces”, pero que ahora están viviendo “el desprecio tanto en los plenos como es las comisiones, con actitudes totalmente desafortunadas”.

Por último, ha detallado que “nosotros creemos que, si se quiere construir ciudades, no se puede apropiar como está haciendo el Partido Popular” y que esta formación apuesta por “un ‘ferrolanismo’, una especie de chauvinismo bastante caduco”, ya que estima que “aun teniendo mayor absoluta, es necesario llegar a los máximos consensos posibles, algo por lo que no se hace el más mínimo esfuerzo”.