El neofolclore de Karmento llega a Ferrol este fin de semana

En febrero de 2024, Karmento publica ‘La Serrana’, el álbum con el que termina de perfilarse como la artista folclórica que es, recibiendo excelentes críticas de todos los medios especializados y otras dos nominaciones a los Premios MIN por su primer single de adelanto ‘Fangos’.

Con ‘La Serrana’ la artista manchega arranca una nueva etapa en la que da un paso hacia un folclore más innovador, pero manteniendo su más pura esencia. En las diez nuevas canciones que conforman este nuevo álbum, Karmento, inspirada en las mujeres de su pueblo y en su propia identidad, profundiza en su raíz serrana, en un viaje emocional y narrativo que atraviesa la vida y la memoria de su pertenencia. Un álbum que bebe de los sonidos de la Sierra del Segura que se mezclan con otros más vanguardistas, algo que ha conseguido de la mano de Joel Condal, productor de su última entrega.

"Yo soy serrana de una sierra de Segura, que es una sierra de Albacete y como serrana me he criado alrededor del mundo de las mujeres de mi vida principalmente, no solo, pero me parecía que todas las historias que había mamado y todos los conflictos que he resuelto y todas las maneras de aprender a estar en el mundo, pues las mujeres que me han rodeado necesitaban y me apetecía hacerles un homenaje y están aquí en este trabajo", describe la artista.

¿QUÍEN ES KARMENTO?

"Yo nunca me he dedicado a la música de forma seria y en el año 2012 me fui a Malta. Cada x tiempo dejaba todo un poco de lado buscando nuevas experiencias, y allí me fui a ver qué pasaba. Empecé a componer y en Malta en ese momento había un florecimiento de la música muy importante, porque había muchos músicos, mucha gente que había emigrado que estaba en el mismo proceso de búsqueda que yo, porque era una época muy peculiar. Tuve la gran suerte de encontrarme a mi manager, a mi amigo David, y los dos entramos como en una especie de enamoramiento de la música y de la creatividad, él vio lo que yo hacía y juntos empezamos a caminar y me dijo, me molaría sacar esto que tienes, ¿qué te parece si lo sacamos? Y me encontré con un regalo de cumpleaños en el que ya tenía una fecha programada para ir a grabar las canciones", así narra Carmen Toledo sus inicios en la música.

A partir del 2020 con la publicación de un nuevo trabajo "Este devenir" empieza a posicionarse como uno de los grandes nombres del neofolclore español, y ese álbum es considerado como uno de los mejores de "Música de raíz" del año.

En el año 2023 participa en el Benidorm Fest con la canción "Quiero y duelo" llegando a ser una de las finalistas gracias al apoyo unánime del público; un single con el consiguió dos nominaciones a los Premios MIN. Poco después la albaceteña consigue el título de "Hija predilecta de Castilla-La Mancha". Hasta que en febrero del pasado año lanza el disco "La Serrana" que el sábado 22 de marzo sonará en el teatro Jofre de Ferrol.

Los músicos que la acompañan en esta gira son: Emilio Abengoza (teclados), Alvany Guédez (violín), Maribel de Lamo (Guitarra y guitalele), Rosi Herreros y Gabo López (percusiones).