Neda amplía las ayudas de natalidad para fomentar el crecimiento demográfico

El Ayuntamiento de Neda ha decidido aumentar la partida presupuestaria destinada a sus ayudas municipales de natalidad. La medida, aprobada a través de una modificación de crédito, busca garantizar que los fondos disponibles no se agoten, dado el notable número de solicitudes recibidas en lo que va de año.

Con un aumento del 38%, el consistorio sumará 1.900 euros adicionales a los 5.000 euros inicialmente previstos. El objetivo es poder cubrir las subvenciones de 300 euros por nacimiento, adopción o acogimiento (600 euros si el menor tiene alguna discapacidad), que las familias empadronadas en el municipio pueden solicitar.

Durante los primeros seis meses de 2025, ya se han concedido trece ayudas, una cifra cercana al total de 16 entregadas durante todo el año 2024. Con esta ampliación, se estima que el Ayuntamiento podrá tramitar una decena de peticiones más.

Para acceder a estas ayudas, los progenitores deben estar empadronados en Neda y solicitar el apoyo económico en un plazo máximo de tres meses desde el nacimiento o la resolución judicial de adopción o acogimiento. Además, con el fin de contribuir a la fijación de población, es un requisito indispensable que las familias se comprometan a mantener su empadronamiento en el municipio durante al menos cuatro años.