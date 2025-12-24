Narón da luz verde a dos nuevos proyectos deportivos con una inversión de más de 540.000 euros

El último pleno municipal ordinario del año en Narón, celebrado este martes, ha dado luz verde por unanimidad a la participación del Concello en la segunda fase del POS+ Adicional 4/2025 de la Deputación da Coruña. La inversión total, que asciende a 546.799,35 euros, se destinará íntegramente a dos proyectos deportivos. Esta decisión responde a la planificación del Concello, que ha optado por no destinar los fondos a gasto corriente ni a la reducción de deuda, concentrando así todos los recursos en inversiones permanentes para mejorar servicios e infraestructuras.

Nuevas infraestructuras deportivas

En este marco, se ha priorizado la construcción de un campo de fútbol de césped artificial en Sinde–O Val, una dotación que busca dar respuesta a la demanda de clubes y usuarios de la zona. El segundo proyecto consiste en la habilitación de un almacén para la práctica del piragüismo en Xuvia, una actuación vinculada a la actividad deportiva y al aprovechamiento del entorno fluvial. Ambas actuaciones han sido calificadas por los servicios municipales como inversiones financieramente sostenibles y compatibles con la situación presupuestaria.

El acuerdo plenario incluye también el compromiso del Concello de incorporar en sus presupuestos la aportación municipal necesaria. Además, se ha solicitado a la Deputación la delegación de la contratación y ejecución de las actuaciones incluidas en el plan.

Otros acuerdos del pleno

Durante la sesión plenaria también han salido adelante otras propuestas. Entre ellas, un reconocimiento extrajudicial de créditos para regularizar obligaciones de ejercicios anteriores y la aprobación inicial de la depuración de saldos contables de derechos pendientes de cobro por prescripción. También se ha subsanado un error material en el acuerdo de noviembre sobre la prórroga del convenio del transporte metropolitano de Galicia en el área de Ferrol.

Asimismo, ha recibido el visto bueno del Pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito a favor del Concello de Ferrol, correspondiente a los gastos del servicio de depuración y vertedura de aguas residuales del año 2024.

Mociones de la oposición

En el apartado de mociones, se han aprobado varias iniciativas de los grupos de la oposición. La primera, del PP, se centra en la mejora de la seguridad viaria y la accesibilidad de peatones y vehículos en diversas zonas del municipio. La segunda propuesta popular, también aprobada, pide la mejora, señalización y mantenimiento de los hidrantes de incendio exteriores y la adecuación de los accesos para vehículos de emergencia.

Finalmente, el Pleno también ha ratificado una moción del BNG sobre la ola de incendios forestales que afectó a Galicia en agosto. La iniciativa insta a tomar las medidas necesarias para evitar que se repita una catástrofe similar mediante una política de prevención y una gestión integral del medio.