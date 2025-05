Nace en Narón "Gestión Integral del Hogar": Tu asistente personal para las tareas diarias

Ferrol - Publicado el 08 may 2025, 17:05 - Actualizado 08 may 2025, 17:08

Una nueva empresa con un concepto innovador está a punto de abrir sus puertas en Narón, concretamente en la zona de Xuvia. Se trata de "Gestión Integral del Hogar", una iniciativa que busca convertirse en el aliado perfecto para aquellas personas que, por falta de tiempo o por preferencia, desean delegar las múltiples tareas y gestiones que surgen en el día a día del hogar e incluso del pequeño comercio.

Indalecio Llago, uno de los socios fundadores, explicó en COPE Ferrol que la empresa nace para "ayudar en principio a todos los hogares e incluso al pequeño comercio en todas las gestiones que surgen en el día a día". La idea es cubrir las necesidades derivadas del ritmo de vida actual, ofreciendo soluciones para aquellos que no saben, no quieren o simplemente no tienen tiempo para realizar ciertas gestiones y tareas, permitiéndoles así disfrutar más de su tiempo libre.

DOS TARIFAS

"Gestión Integral del Hogar" propone dos bloques de tarifas. Por una cuota básica de 15 euros al mes, el cliente tendrá acceso a la gestión de todo tipo de papeleo (solicitudes, becas, trámites administrativos), búsqueda de talleres, y un servicio de alertas de caducidades de documentos y contratos, así como propuestas para mejorar precios.

La empresa va un paso más allá con su paquete premium, a partir de 35 euros al mes (dependiendo de la zona), que incluye, además de las gestiones, los desplazamientos para realizar recados personales. Esto abarca desde llevar el coche a la ITV hasta la recogida y entrega de ropa planchada. "Si necesitan que les planchemos una tina de ropa, se la vamos a buscar, se la planchamos y se la llevamos a casa", ejemplificó Llago.

Además de estas cuotas, "Gestión Integral del Hogar" ofrece servicios personalizados a demanda, como la búsqueda de abogados o empresas de reformas, el servicio de guarda llaves o el traslado al aeropuerto con custodia del vehículo. En estos casos, el cliente siempre conocerá el coste del servicio de antemano.

INAUGURACIÓN ESTE VIERNES

Para todos aquellos interesados en conocer más sobre "Gestión Integral del Hogar", la empresa cuenta con una oficina física en la carretera de Castilla, 893 B, en Xuvia, Narón.

Este viernes, 9 de mayo, por la tarde, tendrá lugar la inauguración oficial, y la empresa comenzará a operar el próximo lunes.

A partir de ese día, también estará operativa su página web (www.gestionintegraldelhogar.com) y una aplicación móvil, además de un número de teléfono para contactar. Los interesados podrán solicitar una visita a domicilio para la toma de datos y la firma de contratos.

"Somos tres socios y vamos a empezar con tres compañeras que van a trabajar con nosotros", detalló Indalecio Llago, explicando que contarán con personal comercial para visitar a clientes y una persona en oficina para gestionar las necesidades.

"Hemos mirado y había gente que nos comparaba con una gestoría, con un administrador de fincas, nosotros complementamos a eso, vamos más allá", subrayó Llago, diferenciándose de otros servicios al ofrecer una asistencia personal integral que va más allá del papeleo. "Necesitas un restaurante para ir a cenar con tu familia, y lo que nosotros podemos hacer es evitar perder el tiempo buscando, lo buscamos nosotros y siempre el cliente decide si acepta", concluyó.

"Gestión Integral del Hogar" se presenta como una solución innovadora para simplificar la vida diaria de los vecinos de Narón y comarca, permitiéndoles ahorrar tiempo y disfrutar de sus momentos de ocio.