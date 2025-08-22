El Museo de la Construcción Naval organiza su segundo ciclo de talleres infantiles

El Museo de la Construcción Naval acogerá en la primera semana de septiembre la segunda tanda de sus talleres infantiles de verano. Este año, el museo ha decidido dividir las actividades en dos turnos, al inicio y al final de las vacaciones escolares, para ofrecer una ayuda a las familias en la conciliación.

Los talleres, dirigidos a niños de entre 6 y 11 años, se desarrollarán del 2 al 4 de septiembre. Los dos primeros días, de 10:30 a 13:30, los pequeños podrán disfrutar de actividades con los títulos "Aventuras secretas" y "Travesía marinera", que incluirán la proyección de una película. El jueves 4, de 11:30 a 13:00, el taller se centrará en manualidades para preparar la vuelta al colegio.

Inscripciones y fechas clave

El plazo de inscripción ya está abierto. Los socios del club Cormonav tienen prioridad para apuntarse el martes 26 y el miércoles 27 de agosto. El resto de las plazas se abrirán al público general del jueves 28 al domingo 31 de agosto.

Para inscribirse, los interesados pueden contactar a través del teléfono 981 359 682 o enviando un correo electrónico a talleresexponav@gmail.com.