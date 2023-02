Un millón de euros para seguir rehabilitando el Castillo de San Felipe con fondos de Transición

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha destacado una “inversión de un millón de euros concedida por el Gobierno” para continuar con la restauración del Castillo de San Felipe, situado en uno de los márgenes de la ría de Ferrol, en este municipio, manifestaciones realizadas por el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la propia fortificación, durante el mediodía de este lunes, 13 de febrero, que ha visitado en compañía del alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE), y la subdelegada del Gobierno en la provincia del A Coruña, María Rivas.

Miñones ha detallado que “el Ministerio para la Transición Ecológica ha seleccionado este proyecto en la resolución de las ayudas a municipios afectados por procesos de transición justa”, iniciando en que “esta ayuda no llegaría si el alcalde no se interesa precisamente en que esos fondos se incluyera a Ferrol, ya que la realidad es que de inicio no estaba y cuando lo planteó en el Ministerio y lo defendió, pues logró que esta ciudad entrara en esas subvenciones”, que el caso de este municipio se beneficia por el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes.

NUEVAS AYUDAS

En este escenario José Miñones ha avanzado que el Instituto para la Transición Justa “está preparando una nueva convocatoria de ayudas para estos ayuntamientos con 25 millones de euros más a disposición”, por lo que ha animado “a los ayuntamientos de esta comarca y de Lugo, vinculados a transición justa, a preparar proyectos para concurrir a esta nueva convocatoria y lograr nuevas inversiones”.

A esta nueva convocatoria los ayuntamientos podrán presentar proyectos enfocados al ocio y turismo, con propuestas para recuperación de espacios verdes y patrimonio.

En cuanto al proyecto para el Castillo de San Felipe, está previsto actuar en la Batería Alta y en la Casa del comandante, para su uso de cafetería.

En el primero de los casos se realizará la limpieza y reparación de los muros y el jardín para recuperar su carácter original. En el segundo, está previsto la recuperación de la envolvente, retirando los añadidos del siglo pasado, trabajos de consolidación y reparación de las estructuras de los muros, reconstrucción de la estructura horizontal de la planta alta de una de las edificaciones y de la escalera de comunicación con la planta baja, además de reconstruir las cubiertas, colocación de nuevas carpinterías de madera e instalación de un sistema de depuración de aguas.