Los mejores consejos para volver al gimnasio y no desistir en el intento

Antonio Salazar, director de Be One- A Malata

Comenzamos nuevo mes: septiembre, un mes de vuelta, de nuevos propósitos y también de gasto.

Se han acabado las vacaciones para la mayoría y volvemos a nuestra vida normal, a nuestros trabajos y rutinas. Una de las que olvidamos en verano más fácilmente es el ejercicio.

En Cope Ferrol nos hemos preguntado cuáles son los mejores consejos para retomar la actividad deportiva tras los meses estivales.

Tener la intención, ser realistas en los objetivos, programar las horas de entrenamiento y sobre todo tener un buen asesoramiento, son las claves para no tirar la toalla y el dinero en los gimnasios. Así nos lo contó Antonio Salazar, director del complejo deportivo Be One- A Malata.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Y ¿ cuál es el ejercicio que mejor se adapta a cada persona según nuestra edad y forma física. ¿Cuáles son las disciplinas deportivas más practicadas o que más están de moda? Una de ellas se lleva la palma: el entrenamiento funcional.

¿En qué consiste? Se trata de un tipo de ejercicio que se parece a los movimientos que hacemos en nuestra vida diaria. Puede ser útil para la mejora del rendimiento deportivo o para prevenir lesiones.