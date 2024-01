Mato insta al gobierno de Rey Varela a que “se ponga a trabajar” y los acusa de “chapuceros”

El exalcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha instado al nuevo gobierno de esta ciudad, liderado por el popular José Manuel Rey Varela, a que “se ponga a trabajar” y que deje de hacer “chapuzas” en la ciudad.

Así, el socialista ha detallado que, desde su punto de vista, los nuevos gobernantes están haciendo “un incumplimiento sistemático con los compromisos que este gobierno afirmaba tener con esta ciudad” y “ponerse a trabajar y dejar de tirar balones fuera”, ya que no hay presupuesto municipal, “ese gobierno que presumía de tener cuatro presupuestos en cuatro años”.

Con respecto al convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa para la parcela de antiguo cuartel Sánchez Aguilera, según Mato, “un convenio que quedó perfectamente cerrado y ratificado, y sin ningún papel por el que esperar, por lo que el gobierno no puede seguir mintiendo más” y que “si tiene que hacer un trámite administrativo que no sabe cómo se debe de hacer, pues que vaya el expediente”, un convenio que según el socialista podrá dotar de suelo industrial, en Mandiá y “un barrio que hay que construir de 90.000 metros cuadrados y el gobierno no sabe cómo”.

GRADO DE IMPROVISACIÓN

Según Ángel Mato, en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento de Ferrol, “estoy bastante preocupado con el grado de improvisación en relación con los proyectos que está desarrollando el gobierno y que “ no hay un solo proyecto nuevo”, y que de esta manera “están trabajando en los proyectos que vienen del mandato anterior, con una obsesiva preocupación por modificar y cambiar lo que los técnicos y los redactores decidieron hacer”, refriéndose aquí a las obras de la calle Iglesia, cambios que ha catalogado de “chapuzas”, lo mismo que para la calle San Francisco, o como se encuentra ahora la alameda del Carbón, ya que “en ningún caso, nosotros permitimos que la empresa que iba a empezar a ejecutar los trabajos, acopiar el material en una alameda que se está deteriorando”.

Por último, Mato ha detallado que “el gobierno municipal no puede gobernar echándole la culpa al resto de las administraciones, pues fue bastante vergonzante ver cómo se anunciaba la demolición del muro del Arsenal, el pretendido proyecto de ‘Abrir Ferrol al mar’, sin proyecto, sin convenio y con un acuerdo que ya teníamos con el Ministerio de Defensa”.