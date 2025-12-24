Marta Cerdido desvela su menú de Nochebuena y los trucos para una velada perfecta

La cocinera Marta Cerdido, autora del popular blog ‘Cocinando en Villa Elena’, ha compartido los detalles de su menú de Nochebuena y sus consejos para organizar la velada. Cerdido, muy activa en redes sociales, defiende la importancia de la planificación para poder disfrutar con la familia, un principio que aplica rigurosamente en su propia casa.

Un menú entre tradición y sorpresa

Para la cena de esta noche, Cerdido ha preparado un menú que combina tradición y toques personales. Como primer plato, servirá una crema de calabaza con carabineros, un plato de cuchara que nunca falta en su mesa. Además, ha hecho una excepción a su costumbre de no servir marisco en Nochebuena para agasajar a algunos comensales con una vieira por persona.

El plato principal será un rosbif, que preparó durante la víspera para poder centrarse en las guarniciones y las salsas el día de la celebración. El festín se completa con una variedad de aperitivos, entre los que se incluyen jamón y quesos, unas gildas “un poquito especiales” y unas “medias noches” rellenas de pesto y mortadela de Bolonia.

El secreto es la planificación

La cocinera subraya que dejar todo listo con antelación es crucial. “La última hora es el calentón de la última hora, porque si no, es imposible disfrutar”, explica. Su objetivo es poder arreglarse y unirse a su familia sin preocupaciones, un instante que considera el mejor de la Navidad.

Ideas para decorar y el reto de los precios

En cuanto a la decoración, Cerdido apuesta por la creatividad y el sentimentalismo, recomendando usar objetos que ya se tengan en casa y añadir pequeños detalles como un lazo a las servilletas o elementos naturales como granadas. Por otro lado, ha abordado el incremento de los precios, que ha calificado de “terrible”, no solo en productos de lujo, sino en alimentos indispensables.