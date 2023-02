Los trabajadores de Navantia reclaman la reactivación de las negociaciones del nuevo plan industrial

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey (CCOO), ha demandado a la dirección de la empresa naval pública que se reactiven las negociaciones tanto para un nuevo plan industrial como del convenio colectivo para "no llegar tarde a los nuevos proyectos".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el mediodía de este viernes --celebrada de manera conjunta en el resto de astilleros de Navantia, en la Bahía de Cádiz y Cartagena (Murcia)-- el representante sindical ha lamentado la falta de avances después de los compromisos de la dirección.

"En abril el presidente de la empresa se comprometió a presentarnos el plan industrial. Tuvimos una reunión simplemente de presentación, pero no tenemos ningún papel y dato. Se anuncia que la facturación aumentará pero no sabemos cómo vamos a hacer frente a la misma. Y es lo que llevamos demandando desde hace meses", ha apuntado.

García Juanatey ha destacado que los representantes de los trabajadores quieren saber "qué va a suponer este plan" para las comarcas donde se asientan los astilleros y "qué empleo se va a crear, si van a existir salidas".

"Estamos ante un convenio colectivo que lleva un año caducado. Sólo se nos muestran flecos de la redacción, pero nada de lo gordo", ha añadido.

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol también ha criticado que la dirección trasmite que "la compañía no tiene dinero y que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) no les está aprobando las cosas". "Pero eso ahora no nos vale, ya que de lo contrario no nos queda otra que comenzar a movilizarnos", ha avanzado.

Por ello, el próximo martes, 7 de febrero, "están convocadas asambleas en todos los centros y ahí propondremos medidas reivindicativas tanto para el 'plan industrial como para el convenio colectivo".

García Juantey también ha recordado que además de estos asuntos, "todavía hay muchas plazas pendientes por convocar", como es el caso del astillero de Fene (A Coruña).

Además, ha incidido en que "hay un acuerdo salarial de una subida del 3,5% para el año 2022" que se aplica "en todas las empresas públicas" pero no en los astilleros.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Navantia Fene, Adela López (CCOO), ha avanzado que la próxima semana se procederá a contestar a la propuesta de incorporaciones.

"Tenemos una nueva propuesta de la empresa que estamos analizando y en breve les daremos contestación, ya hemos tenido incorporaciones, a principios de año y nos falta todavía la mayoría", ha incidido.