Los trabajadores de Navantia se manifiestan por las calles de Ferrol

Los operarios de Navantia Ferrol se han manifestado en la mañana de este jueves por las calles de esta ciudad para mostrar su rechazo al estancamiento de las negociaciones en el convenio colectivo, de lo que culpan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Los trabajadores vemos la necesidad de mostrar nuestro rechazo hacia el Ministerio de Hacienda con esta empresa, que depende de ella", según ha asegurado el presidente del comité de empresa, Carlos Díaz (MAS), al inicio de la marcha.

El representante ha recordado que "esta semana estaba previsto mantener reuniones lunes, martes y hoy mismo, jueves, para tratar de desbloquear temas importantes del convenio, pero han sido canceladas" y reagendadas la semana que viene. La empresa, ha añadido, "está todavía a la espera par tener reuniones con la comisión delegada del Ministerio de Hacienda para tratar de desbloquear algún tema".

Según el representante de los operarios, "los trabajadores entienden que hay que mostrar un rechazo más contundente" y que, por ello, tienen previsto realizar alguna acción sorpresa durante la próxima semana.

La parte social estima que las negociaciones se van dilatando y el objetivo que tenían para "antes de salir de vacaciones de verano el tener algo encima de la mesa, no para cerrar, pero si para debatir" no se está cumpliendo. "La plantilla dice que hay que incrementar la presión, la paciencia se va agotando y no se descarta que la semana que viene, si no hay avances, pues esto se radicalice", ha advertido.

NUEVOS PUESTOS

A preguntas de los medios de comunicación, sobre el que será el plan estratégico, que también está en fase de negociación, Díaz ha detallado que, de los 1.500 empleos que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la empresa naval pública, "alrededor de 600 tienen que ser para Ferrol, ya que supone el 38% de la plantilla de Navantia".

El representante ha incidido en que "hay cierta dificultad para captar nuevos talentos", detallando que actualmente muchos de estos puestos demandan una cierta flexibilidad y que, cuando van a una negociación con la empresa, no les permiten "nada de flexibilidad, nada de conciliar, cuando es una empresa pública, cuando precisamente la ministra María Jesús Montero presume de eso, lo mismo que presumen de defender los trabajadores, como dice Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que es de aquí", ha recordado.